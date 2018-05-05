МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Туристы все чаще выбирают маршруты, исходя в том числе и из гастрономических достопримечательностей, стремясь попасть в кафе и рестораны "для своих", посетить гурманские места. О том, как и где лучше всего пробовать итальянскую пиццу и японские якитори, французский багет и испанские тапас, — в материале РИА Новости.
1. Рим, Италия
В Вечном городе, конечно, необходимо заказать пиццу. Для этого годится любое из многочисленных кафе или знаменитый Pizzarium Габриэля Бончи, которого называют "Микеланджело пиццы". А чтобы почувствовать себя местным, стоит отправиться на продуктовый рынок Mercato Testaccio, куда редко забредают туристы.
Такой гастрономический маршрут советует выбрать TripAdvisor, проанализировавший отзывы и советы путешественников и назвавший топ-10 самых интересных экскурсий и направлений гастрономического туризма по всему миру.
2. Флоренция, Италия
Индивидуальным путешественникам наверняка понравится кулинарный мастер-класс и обед в одной из тосканских ферм. Участники идут на ближайший рынок, где покупают все ингредиенты, затем возвращаются в деревенский дом, готовят и дегустируют блюда.
3. Париж, Франция
Одно из главных гурманских мест в Париже — Монмартр, где на экскурсии можно попробовать лучшие во всей Франции багет, шоколад и сыры. Сделать выбор вам с удовольствием помогут местные жители.
4. Барселона, Испания
Для всех мечтающих попробовать традиционные тапас, паэлью и сангрию, подойдет трехчасовой мастер-класс по их приготовлению — конечно же, с дегустацией.
5. Новый Орлеан, Луизиана, США
В Новом Орлеане есть несколько уникальных ресторанов со своим характером и местной кухней, в которой чувствуются африканские, английские и индейские мотивы. Гастрономическую картину города дополнит экскурсия по французскому кварталу.
6. Нью-Йорк, США
Побывать в разных кварталах многонационального Нью-Йорка и попробовать димсамы и жареный рис в китайском, пироги — в польском, канноли — в итальянском вполне реально, если отправиться в тур "Лучшее в Бруклине".
7. Венеция, Италия
Пешеходная экскурсия — хороший вариант для первого знакомства с кулинарными традициями одного из самых романтичных городов мира. Туристы заходят в пять баров, где дегустируют вино, пасту, поленту из морепродуктов, маринованные оливки и пряные жареные фрикадельки.
8. Мадрид, Испания
Увидеть Испанию глазами местных помогут нетипичные блюда в нетуристических заведениях, куда можно прийти с экскурсией. Вам предложат не только предсказуемый хамон, но и соленую треску, креветки в кляре, крокеты и другие недооцененные местные блюда и вина.
9. Токио, Япония
Ночная экскурсия по нескольким закусочным покажет, как японцы проводят свободное время, а также позволит отведать якитори — кусочки жареной курицы на шпажках, монджаяки — омлет с начинками на выбор и полакомиться традиционными десертами вагаси.
10. Бангкок, Таиланд
Тук-тук, излюбленное средство передвижения туристов в Таиланде, помогает гурманам продвигаться по маршруту, цель которого — продемонстрировать небанальные местные блюда, такие как салат из зеленой папайи или салат из куриного фарша.
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