Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Начало курортного сезона в Крыму
10:0005.05.2018
(обновлено: 10:21 05.05.2018)
0870
В начале мая в курортных городах Крыма прошло открытие туристического сезона. Первые сезонные отдыхающие, приехавшие на полуостров, — в фотоленте Ria.ru.
Отдыхающие на пляже в Ялте
Виноградники в Балаклаве
Набережная в Балаклаве
Отдыхающие на велосипедной прогулке в пригороде Симферополя
Молодожены в Севастополе
Морская рыбалка в поселке Рыбачье в Крыму
Вид на Генуэзскую крепость с моря в Судаке
Девушка на набережной в Ялте
Пирс в Новом Свете
Кояшское озеро в Крыму
Маяк в Ялте
Кояшское озеро в Крыму
Мужчины играют в шахматы на набережной в Ялте
Отдыхающие на набережной
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПо традиции, открытие курортного сезона в Крыму совпало с майскими праздниками. Отдыхающим очень повезло с погодой - температура воздуха прогрелась до +25 градусов.Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
По традиции, открытие курортного сезона в Крыму совпало с майскими праздниками. Отдыхающим очень повезло с погодой - температура воздуха прогрелась до +25 градусов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПеред очередным туристическим сезоном в Министерстве курортов и туризма Крыма разработали "Винный маршрут", объединивший и бренды с многолетней историей, и новые амбициозные проекты.Виноградники в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Перед очередным туристическим сезоном в Министерстве курортов и туризма Крыма разработали "Винный маршрут", объединивший и бренды с многолетней историей, и новые амбициозные проекты.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкК высокому сезону возобновились перевозки пассажиров по "единому" билету, благодаря которому можно попасть на полуостров по железной дороге, на автобусе или пароме.Набережная в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
К высокому сезону возобновились перевозки пассажиров по "единому" билету, благодаря которому можно попасть на полуостров по железной дороге, на автобусе или пароме.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВо многих курортных городах и регионах полуострова к началу высокого сезона были организованы тематические фестивали, концерты и презентации новых турмаршрутов. Открыли для посетителей свои двери и некоторые музеи.Отдыхающие на велосипедной прогулке в пригороде Симферополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Во многих курортных городах и регионах полуострова к началу высокого сезона были организованы тематические фестивали, концерты и презентации новых турмаршрутов. Открыли для посетителей свои двери и некоторые музеи.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым среди российских регионов является одним из самых востребованных у туристов на майские праздники.Молодожены в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крым среди российских регионов является одним из самых востребованных у туристов на майские праздники.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОткрытие курортного сезона в Черноморском районе отметили гастрономическим туром "Тарханкут — новое измерение", участники которого могут порыбачить в открытом море, узнать секреты приготовления рыбацкой ухи и других блюд из свежей рыбы.Морская рыбалка в поселке Рыбачье в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Открытие курортного сезона в Черноморском районе отметили гастрономическим туром "Тарханкут — новое измерение", участники которого могут порыбачить в открытом море, узнать секреты приготовления рыбацкой ухи и других блюд из свежей рыбы.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на Генуэзскую крепость с моря в Судаке.Вид на Генуэзскую крепость с моря в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Генуэзскую крепость с моря в Судаке.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Ялте начало нового курортного сезона отмечали в течение трех дней - они совпали с 180-летием города.Девушка на набережной в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Ялте начало нового курортного сезона отмечали в течение трех дней - они совпали с 180-летием города.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкК майским праздникам в Крыму было оборудовано несколько новых пляжей, открылись новые отели, были реконструированы несколько санаториев.Пирс в Новом Свете
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
К майским праздникам в Крыму было оборудовано несколько новых пляжей, открылись новые отели, были реконструированы несколько санаториев.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОсобой любовь туристов на полуострове пользуется розовое Кояшское озеро, которое находится в Опукском заповеднике. Его грязи и соль обладают лечебным эффектом.Кояшское озеро в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Особой любовь туристов на полуострове пользуется розовое Кояшское озеро, которое находится в Опукском заповеднике. Его грязи и соль обладают лечебным эффектом.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом сезоне вплоть до октября между курортами Кубани и Крыма будет курсировать лайнер "Князь Владимир". Маршрут круиза проходит через Сочи, Новороссийск, Ялту и Севастополь.Маяк в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В этом сезоне вплоть до октября между курортами Кубани и Крыма будет курсировать лайнер "Князь Владимир". Маршрут круиза проходит через Сочи, Новороссийск, Ялту и Севастополь.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВласти намерены создать в Крыму сеть кемпингов, это связано с открытием Крымского моста и улучшением автомобильной доступности полуострова.Кояшское озеро в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Власти намерены создать в Крыму сеть кемпингов, это связано с открытием Крымского моста и улучшением автомобильной доступности полуострова.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымские власти ожидают, что полуостров в этом году посетят порядка пяти с половиной миллионов туристов.Мужчины играют в шахматы на набережной в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крымские власти ожидают, что полуостров в этом году посетят порядка пяти с половиной миллионов туристов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа набережной в Ялте.Отдыхающие на набережной
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На набережной в Ялте.
Девушка на набережной в ЯлтеНачало курортного сезона в Крыму10:0005.05.2018
Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 в банкетном зале МирЛучшие фото недели: рыцари в "Коломенском", танки на Дворцовой и Первомай16:1704.05.2018
Памятник лабораторной мыши открыли в НовосибирскеЭрмики и поганки: какими животными славятся разные города14:0704.05.2018
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в МосквеРепетиция воздушной части парада Победы13:4204.05.2018
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал"Кинжалы" пролетели над Москвой12:0704.05.2018
Зенитно-ракетный комплекс БУК-М2 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнеНочная репетиция парада Победы в Москве11:2704.05.2018
Схема работы детектора ANITA"Ледяной ключ" к тайнам Вселенной: зачем ученые ловят нейтрино в Антарктиде10:3704.05.2018
Президент РФ Владимир Путин получил удостоверение во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 годаПутин получил паспорт футбольного болельщика17:2603.05.2018
Комната-трансформер: как обустроить жилье многофункциональной мебельюКомната-трансформер: как обустроить жилье многофункциональной мебелью15:0703.05.2018
Самая старая улица Москвы — НикольскаяСтоп автомобиль, или Самые интересные пешеходные улицы Европы11:2503.05.2018
Все фотоленты
Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена