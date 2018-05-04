В Таиланде россиянина задержали за нарушение визового режима

БАНГКОК, 4 мая – РИА Новости. Один россиянин оказался среди 63 иностранцев, задержанных в ночь на пятницу туристической полицией Таиланда в ходе операции "Рентген", направленной на выявление иностранных правонарушителей, заявил на пресс-конференции в Бангкоке в пятницу заместитель командующего туристической полицией Таиланда генерал-майор Сурачет Хакпха. Пресс-конференцию транслировал Третий национальный телеканал Таиланда.
Россиянин оказался в числе пятерых иностранцев, задержанных по обвинению в нахождении на территории Таиланда после окончания действия визы, сообщил генерал. Еще 51 человек был задержан по подозрению в нелегальном проникновении на территорию Таиланда, остальные семь – по имеющимся ордерам на арест по подозрению в совершении преступлений на территории Таиланда. Эти семь человек находились в розыске, сообщил заместитель командующего.
Операция проводилась путем одновременной проверки документов у иностранцев, оказавшихся в местах, выбранных полицией для этой цели. Проверка документов была проведена в 125 точках в пределах Бангкока и столичного региона, в том числе в пяти интернациональных школах, 15 языковых школах и 56 общеобразовательных школах, а также в ночных барах и заведениях общепита, сообщил генерал.
Помимо одного россиянина, среди 63 задержанных – граждане Мьянмы, Лаоса, Вьетнама, Индии, Китая, Нигерии, Ганы и Сьерра-Леоне, добавил он.
В 2017 и 2018 годах в ходе операции "Рентген" туристическая полиция совместно с другими полицейскими подразделениями провела более десяти ночных рейдов, результатом которых стало массовое задержание иностранных правонарушителей. По словам представителей туристической полиции, многие задержанные за это время иностранцы нелегально работали в качестве преподавателей английского языка или обучались в языковых школах и школах тайского бокса, имея при этом просроченные визы.
В посольстве России РИА Новости сообщили, что никакой информации о задержании россиянина в дипмиссию от местных властей не поступало. Обычно при задержаниях за визовые нарушения таиландская полиция не сообщает о них в посольства: по установленному порядку иностранцы, задержанные за подобные нарушения, подлежат депортации из Таиланда, денежному штрафу и внесению в "черный список", запрещающий посещение Таиланда на длительный срок.
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