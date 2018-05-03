В Крым вернулись "единые" билеты со специальным тарифом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. С началом курортного сезона возобновились перевозки пассажиров в Крым и обратно с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта по "единому" билету, сообщает "Единая транспортная дирекция".

"Единый" билет подразумевает переезд на поезде до Краснодара или Анапы, и затем на автобусе и пароме в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. С момента открытия движения по Крымскому посту перевозки будут осуществляться без использования парома.

Приобрести "единый" билет в Крым можно при оформлении железнодорожного билета в кассах любого железнодорожного вокзала, а также на сайте "РЖД" в течение 90 суток до планируемой даты поездки. Срок действия предложения – до 30 сентября. Стоимость проезда автобус-паром-автобус – от 380 рублей (Анапа —Керчь) до 820 рублей (Краснодар-Ялта)