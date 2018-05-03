Власти курорта в Испании привлекли к рекламе города колумбийского киллера

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Туристические власти приморского городка в испанской провинции Альмерия привлекли к рекламе своего курорта Джона Хайро Веласкеса — бывшего "начальника службы безопасности" знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, пишет газета Voz de la Almería.

Видеоролики с участием Веласкеса – киллера, признавшегося в 250 убийствах, — разместил на своей странице в Facebook Паскуаль Диас, глава департамента туризма от консервативной Народной партии в муниципалитете Карбонерас.

Чиновник объяснил свое решение медийной популярностью Веласкеса по прозвищу Попай, у которого более 30 миллионов подписчиков в Youtube.

В ролике бывший киллер хвалит "милый городок Карбонерас", его пляжи и изысканную кухню, особенно отмечая, что "в Альмерии лучшие креветки во всей Европе и Испании".

Политические оппоненты консерваторов из Социалистической партии уже раскритиковали рекламные методы Диаса и потребовали его отставки. Глава департамента защищает проект и указывает на возросшее количество обращений с просьбой предоставить туристическую информацию о Карбонерасе.

Пабло Эскобар считается самым известным наркоторговцем в истории — в 1980-х годах он заработал порядка 30 миллиардов долларов, поставляя почти 80% всего кокаина, потребляемого в США. В декабре 1993-го его застрелил снайпер колумбийской полиции. Его приближенный Веласкес отбывал тюремное заключение с 1992 года. В августе 2014 года, в возрасте 52 лет, он получил условно-досрочное освобождение.