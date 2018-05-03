Круизный сезон открылся на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая — РИА Новости. Пассажирский лайнер Celebrity Millennium, который подошёл к берегам Петропавловска-Камчатского в четверг, открыл новый круизный сезон на полуострове, сообщает краевое правительство.

Отмечается, что на борту судна 2089 пассажиров из США, Японии, Канады и других стран, а также 961 член экипажа. В течение дня для туристов запланирована экскурсионная и туристическая программы. Вечером круизное судно, следующее из Японии в Канаду, продолжит своё плавание.

"Celebrity Millennium — один из крупнейших лайнеров, которые в этом году мы ждем у берегов Камчатки. Следующий большой круизник — Norwegian Jewel подойдет к нам 14 мая. Всего в рамках круизной программы в 2018 году запланировано 15 судозаходов", — приводит пресс-служба слова руководителя регионального агентства по туризму и внешним связям Елены Стратоновой.

Власти региона добавляют, что всего в 2018 году в рамках круизной программы разные районы Камчатки смогут посетить около 6,5 тысяч человек, что почти на тысячу человек больше чем годом ранее.

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