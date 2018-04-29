"Провалъ" и "Бесстыжие ванны": что нужно знать о курортах Кавминвод

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Города Кавказских Минеральных Вод входят в десятку самых популярных российских туристических направлений на лето-2018, причем на майские праздники горные курорты Ставропольского края попали в топ-5. В Москве качественная минеральная вода стоит 50-100 рублей за бутылку, а, скажем, в Пятигорске ее разливают бесплатно. Местные здравницы считаются одними из лучших для лечения многих болезней. Экскурсии — исторические, природные, литературные — привлекают многих, от школьников до пенсионеров. О юбилее Кавминвод, ценах и новостях курортного региона — в материале РИА Новости.

Исторический рескрипт

Несколько дней назад Кавказским Минеральным Водам как курорту исполнилось 215 лет. Александр I подписал исторический рескрипт "О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства" 24 апреля 1803 года.

"Устройство" началось только десять лет спустя — появились новые здания, купальни. Пригласили врачей. Первый план Пятигорска создали итальянские архитекторы Иоганн и Иосиф Бернардацци. Они же спроектировали знаменитую "Эолову арфу" на горе Машук — беседку, где слышна "музыка ветра".

С тех пор в Кавминводах изменилось многое, даже в "Эоловой арфе" звучит теперь не ветер, а аудиоаппаратура. Но кое-что осталось таким же.

Лечат все

"Это достаточно консервативное направление и в плане отдыхающих, и в плане процедур, и образа жизни, — рассказывает Сергей Ромашкин, генеральный директор крупной российской туроператорской компании. — Стиль жизни отдыхающих, например, в Кисловодске не меняется уже лет двести: попили водички, сходили на процедуры, погуляли по парку, а после ужина отправились на вечерние развлечения".

У каждого из городов — курортов Кавказских Минеральных Вод своя основная специализация. У Кисловодска — сердечно-сосудистая система, нервная система, органы дыхания, у Ессентуков — желудочно-кишечный тракт, нарушения обмена веществ. У Железноводска — то же самое плюс болезни печени и желчных путей, почек и мочеполовых путей, гинекология, у Пятигорска — опорно-двигательный аппарат, аллергические и кожные заболевания, органы зрения и так далее.

Дополнительные специализации, как правило, шире. Например, на сайте туркомпании в разделе "Дополнительное лечение" о Пятигорске сказано лаконично: "Универсальный (лечат все)".

В любом случае рекомендовать санаторно-курортное лечение и даже оздоровительный отдых должен врач (и лечащий, и на курорте), а не турфирмы. Они помогут выбрать подходящее проживание, экскурсии.

Большой разброс

"Идет реконструкция старых санаториев, но разброс очень большой, — поясняют туроператоры. — Есть здравницы, которые застряли в прошлом, а есть модернизированные санатории, использующие современные технологии, — по качеству уверенно держат планку 4*".

Одному из популярных санаторно-курортных комплексов Ессентуков в этом году исполнилось пять лет.

В соцсетях взволнованные потенциальные туристы спрашивали, тот ли это санаторий, который существовал еще в 1990-х. Оказалось тот, но полностью реконструированный.

С тех пор комплекс становился лауреатом разных профессиональных премий, таких как, например, "Золотой Меркурий — 2015" за вклад в формирование социально-ответственного бизнеса в России. Первое место в рейтинге "Топ-10 санаториев Кавказских Минеральных Вод — 2016" на сайте TopHotels, награда "Лучшие санатории РФ — 2016".

Правда, стоит иметь в виду, что если средняя цена проживания с питанием и лечением в Кавминводах — две-три тысячи рублей с человека в день (санаторий 3*), то за качество и, соответственно, бренд, премии и награды придется доплатить еще примерно столько же.

Это "Провалъ"

Но где бы ни остановился гость Кавминвод, к его услугам качественное лечение, великолепная природа и уникальные достопримечательности. Можно пройтись по местам Михаила Лермонтова или по пути Остапа Бендера. Пытаться продавать билеты в знаменитый "Провалъ" (озеро и естественная пещера на южном склоне горы Машук), как делал Великий Комбинатор, вряд ли стоит. Вход все еще бесплатный.

Также бесплатно на горе Машук недалеко от "Провала" можно принять "Бесстыжие ванны" (каскад вымоин с минеральной водой, которые своими формами напоминают несколько ванн). Такое название они получили еще в 1910 году, поскольку многие купались в них обнаженными. Но принимать их — неважно, в купальнике, плавках или без — стоит лишь по назначению врача, есть противопоказания!

На этой же горе на дуэли был убит Лермонтов. А в тени деревьев в верхней части Пятигорска, "у подошвы Машука", притаился "Домъ, въ которомъ жилъ поэтъ М. Ю. Лермонтовъ". Здесь он написал "Мцыри", "Бородино", "Героя нашего времени", "Демона", "Смерть поэта", и тут прошли последние месяцы его жизни.

"Чертова мельница"

Есть лермонтовские места и в Кисловодске, и в Железноводске. В окрестностях Кисловодска находится гора "Кольцо", она упоминается в романе "Герой нашего времени": "ворота, образованные природой; они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний, пламенный взгляд".

В пяти километрах от города — скала "Замок коварства и любви". В 20 километрах от Кисловодска — Медовые водопады: Жемчужный, Скрытый и Шумный (или "Чертова мельница"), а также Большой и Малый Медовые. "Сама дорога к водопадам — оазис красоты", — утверждают экскурсоводы.

Объехать за неделю

"Экскурсионная жизнь очень развита, но в основном на экскурсии отправляются те, кто уже находится на водах, — поясняет Сергей Ромашкин. — Люди живут в санаториях и отправляются в двух-трехчасовые поездки. Горячие источники, богатая природа — за неделю можно объехать пять-шесть мест".

В пресс-службе другой туроператорской компании уточняют, что лечение с экскурсионным отдыхом совмещать весьма проблематично: "Так как процедуры занимают пять дней в неделю (всю первую половину дня), на экскурсии удастся попасть в воскресенье или же во второй половине дня. Такой вариант и предлагают местные турфирмы".

Если приезжать просто на отдых, то, кроме городов Кавминвод, можно посмотреть достопримечательности соседних республик: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни, Дагестана.

Некоторые компании предлагают именно экскурсионные туры, а санатории — в индивидуальном порядке и по запросу.

"Спрос сильно вырос — так, на майские праздники у нас уже давно закончились места", — поясняет Ирина Медведева, специалист по Кавминводам и горам Кавказа России многопрофильного туроператора.

По ее словам, в этом году компания расширила спектр экскурсионных туров и предлагает Кавминводы объединить с Ингушетией, Северной Осетией — Аланией, Владикавказом и Грозным.

Стоимость программ начинается от 9000 рублей (без авиабилетов).

"Железные люди"

Сравнительно новое направление для Кавминвод — событийный туризм.

Как сообщает официальный сайт Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, 21 мая состоится первый краевой фестиваль моды STAV FASHION в "Пушкинской галерее" города Железноводска.

"Высокий" курортный сезон откроется еще двумя масштабными событиями. На живописной поляне с видом на гору Железная 26 мая пройдет исторический фестиваль — реконструкция средневекового боя "Железные люди".

"Гостей праздника ждет тотальное погружение в период татаро-монгольского вторжения на Кавказ в XIII веке", — комментируют в мэрии Железноводска.

А 27 мая на главной курортной площади перед Пушкинской галереей состоится кинокарнавал, который станет ежегодным.

Тех, кто "измучен нарзаном", позовет в гости старейшее винодельческое предприятие России "Прасковейское", которое в мае отметит свой 120-летний юбилей. В честь этого был открыт Музей виноделия.

В программе — посещение исторического зала, знакомство с технологией производства, экскурсия по старинным подвалам и дегустация.