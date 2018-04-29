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"Провалъ" и "Бесстыжие ванны": что нужно знать о курортах Кавминвод
08:0029.04.2018
(обновлено:08:17 29.04.2018)
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Города России. Пятигорск
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Города Кавказских Минеральных Вод входят в десятку самых популярных российских туристических направлений на лето-2018, причем на майские праздники горные курорты Ставропольского края попали в топ-5. В Москве качественная минеральная вода стоит 50-100 рублей за бутылку, а, скажем, в Пятигорске ее разливают бесплатно. Местные здравницы считаются одними из лучших для лечения многих болезней. Экскурсии — исторические, природные, литературные — привлекают многих, от школьников до пенсионеров. О юбилее Кавминвод, ценах и новостях курортного региона — в материале РИА Новости.

Исторический рескрипт

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкБеседка "Эолова арфа" в Пятигорске.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Беседка "Эолова арфа" в Пятигорске.

Несколько дней назад Кавказским Минеральным Водам как курорту исполнилось 215 лет. Александр I подписал исторический рескрипт "О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства" 24 апреля 1803 года.

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"Устройство" началось только десять лет спустя — появились новые здания, купальни. Пригласили врачей. Первый план Пятигорска создали итальянские архитекторы Иоганн и Иосиф Бернардацци. Они же спроектировали знаменитую "Эолову арфу" на горе Машук — беседку, где слышна "музыка ветра".

С тех пор в Кавминводах изменилось многое, даже в "Эоловой арфе" звучит теперь не ветер, а аудиоаппаратура. Но кое-что осталось таким же.

Лечат все

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВид на город Пятигорск со склона горы "Машук"
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вид на город Пятигорск со склона горы "Машук"

"Это достаточно консервативное направление и в плане отдыхающих, и в плане процедур, и образа жизни, — рассказывает Сергей Ромашкин, генеральный директор крупной российской туроператорской компании. — Стиль жизни отдыхающих, например, в Кисловодске не меняется уже лет двести: попили водички, сходили на процедуры, погуляли по парку, а после ужина отправились на вечерние развлечения".

Девушка во время процедуры грязелечения
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У каждого из городов — курортов Кавказских Минеральных Вод своя основная специализация. У Кисловодска — сердечно-сосудистая система, нервная система, органы дыхания, у Ессентуков — желудочно-кишечный тракт, нарушения обмена веществ. У Железноводска — то же самое плюс болезни печени и желчных путей, почек и мочеполовых путей, гинекология, у Пятигорска — опорно-двигательный аппарат, аллергические и кожные заболевания, органы зрения и так далее.

Дополнительные специализации, как правило, шире. Например, на сайте туркомпании в разделе "Дополнительное лечение" о Пятигорске сказано лаконично: "Универсальный (лечат все)".

В любом случае рекомендовать санаторно-курортное лечение и даже оздоровительный отдых должен врач (и лечащий, и на курорте), а не турфирмы. Они помогут выбрать подходящее проживание, экскурсии.

Большой разброс

© РИА Новости / Алексей БушкинПерейти в фотобанкНарзанные ванны в Кисловодске
© РИА Новости / Алексей Бушкин
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Нарзанные ванны в Кисловодске

"Идет реконструкция старых санаториев, но разброс очень большой, — поясняют туроператоры. — Есть здравницы, которые застряли в прошлом, а есть модернизированные санатории, использующие современные технологии, — по качеству уверенно держат планку 4*".

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Одному из популярных санаторно-курортных комплексов Ессентуков в этом году исполнилось пять лет.

В соцсетях взволнованные потенциальные туристы спрашивали, тот ли это санаторий, который существовал еще в 1990-х. Оказалось тот, но полностью реконструированный.

С тех пор комплекс становился лауреатом разных профессиональных премий, таких как, например, "Золотой Меркурий — 2015" за вклад в формирование социально-ответственного бизнеса в России. Первое место в рейтинге "Топ-10 санаториев Кавказских Минеральных Вод — 2016" на сайте TopHotels, награда "Лучшие санатории РФ — 2016".

Правда, стоит иметь в виду, что если средняя цена проживания с питанием и лечением в Кавминводах — две-три тысячи рублей с человека в день (санаторий 3*), то за качество и, соответственно, бренд, премии и награды придется доплатить еще примерно столько же.

Это "Провалъ"

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПятигорск. Парк "Цветник"
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Пятигорск. Парк "Цветник"

Но где бы ни остановился гость Кавминвод, к его услугам качественное лечение, великолепная природа и уникальные достопримечательности. Можно пройтись по местам Михаила Лермонтова или по пути Остапа Бендера. Пытаться продавать билеты в знаменитый "Провалъ" (озеро и естественная пещера на южном склоне горы Машук), как делал Великий Комбинатор, вряд ли стоит. Вход все еще бесплатный.

Парк Бальбоа в Пасадене
© Depositphotos / kitleong.dcaid.com
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Также бесплатно на горе Машук недалеко от "Провала" можно принять "Бесстыжие ванны" (каскад вымоин с минеральной водой, которые своими формами напоминают несколько ванн). Такое название они получили еще в 1910 году, поскольку многие купались в них обнаженными. Но принимать их — неважно, в купальнике, плавках или без — стоит лишь по назначению врача, есть противопоказания!

На этой же горе на дуэли был убит Лермонтов. А в тени деревьев в верхней части Пятигорска, "у подошвы Машука", притаился "Домъ, въ которомъ жилъ поэтъ М. Ю. Лермонтовъ". Здесь он написал "Мцыри", "Бородино", "Героя нашего времени", "Демона", "Смерть поэта", и тут прошли последние месяцы его жизни.

"Чертова мельница"

© Flickr / Sereja VokcelКисловодск
© Flickr / Sereja Vokcel
Кисловодск
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© Фото : Sony Pictures Releasing International (SPRI)
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Есть лермонтовские места и в Кисловодске, и в Железноводске. В окрестностях Кисловодска находится гора "Кольцо", она упоминается в романе "Герой нашего времени": "ворота, образованные природой; они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний, пламенный взгляд".

В пяти километрах от города — скала "Замок коварства и любви". В 20 километрах от Кисловодска — Медовые водопады: Жемчужный, Скрытый и Шумный (или "Чертова мельница"), а также Большой и Малый Медовые. "Сама дорога к водопадам — оазис красоты", — утверждают экскурсоводы.

Объехать за неделю

© Fotolia / andrey_shkolaНарзанная галерея в Кисловодске
© Fotolia / andrey_shkola
Нарзанная галерея в Кисловодске

"Экскурсионная жизнь очень развита, но в основном на экскурсии отправляются те, кто уже находится на водах, — поясняет Сергей Ромашкин. — Люди живут в санаториях и отправляются в двух-трехчасовые поездки. Горячие источники, богатая природа — за неделю можно объехать пять-шесть мест".

Города России. Воронеж
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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В пресс-службе другой туроператорской компании уточняют, что лечение с экскурсионным отдыхом совмещать весьма проблематично: "Так как процедуры занимают пять дней в неделю (всю первую половину дня), на экскурсии удастся попасть в воскресенье или же во второй половине дня. Такой вариант и предлагают местные турфирмы".

Если приезжать просто на отдых, то, кроме городов Кавминвод, можно посмотреть достопримечательности соседних республик: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни, Дагестана.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГорода России. Грозный
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Города России. Грозный

Некоторые компании предлагают именно экскурсионные туры, а санатории — в индивидуальном порядке и по запросу.

"Спрос сильно вырос — так, на майские праздники у нас уже давно закончились места", — поясняет Ирина Медведева, специалист по Кавминводам и горам Кавказа России многопрофильного туроператора.

По ее словам, в этом году компания расширила спектр экскурсионных туров и предлагает Кавминводы объединить с Ингушетией, Северной Осетией — Аланией, Владикавказом и Грозным.

Стоимость программ начинается от 9000 рублей (без авиабилетов).

"Железные люди"

© РИА Новости / Алексей БабушкинПерейти в фотобанкВид на гору Железная. Внизу грязелечебница "Островские ванны". Город Железноводск
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Вид на гору Железная. Внизу грязелечебница "Островские ванны". Город Железноводск

Сравнительно новое направление для Кавминвод — событийный туризм.

Участницы праздника Синко де Майо в Денвере, Колорадо
© AP Photo / Peter M. Fredin
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Как сообщает официальный сайт Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, 21 мая состоится первый краевой фестиваль моды STAV FASHION в "Пушкинской галерее" города Железноводска.

"Высокий" курортный сезон откроется еще двумя масштабными событиями. На живописной поляне с видом на гору Железная 26 мая пройдет исторический фестиваль — реконструкция средневекового боя "Железные люди".

"Гостей праздника ждет тотальное погружение в период татаро-монгольского вторжения на Кавказ в XIII веке", — комментируют в мэрии Железноводска.

А 27 мая на главной курортной площади перед Пушкинской галереей состоится кинокарнавал, который станет ежегодным.

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тех, кто "измучен нарзаном", позовет в гости старейшее винодельческое предприятие России "Прасковейское", которое в мае отметит свой 120-летний юбилей. В честь этого был открыт Музей виноделия.

В программе — посещение исторического зала, знакомство с технологией производства, экскурсия по старинным подвалам и дегустация.

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