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Открытие курортного сезона, парад Победы и фестивали: лучшее в мае в Крыму
11:3829.04.2018
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Девушки в национальных костюмах во время празднования Хайдырлеза в городе Бахчисарай
© РИА Новости / Артем Креминский
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МОСКВА, 29 апр РИА Новости, Ирина Овчинникова. Майские праздники в Крыму традиционно отмечают особенно пышно, ведь они совпадают с открытием курортного сезона. Туристов ждут фестивали, концерты, шествия и, конечно, парады Победы.

Открытие сезона

Черноморский район, 29 апреля 9 мая

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМаяк на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Маяк на мысе Тарханкут в Крыму

Открытие курортного сезона в Черноморском районе отметят гастрономическим туром "Тарханкут новое измерение", участники которого смогут порыбачить в открытом море, узнать секреты приготовления рыбацкой ухи и других блюд из свежей рыбы.

Ялта, 30 апреля 2 мая

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие у Часовни в память об убиенном императоре Александре II и всех Новомучеников и Исповедников Российских на центральной набережной в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие у Часовни в память об убиенном императоре Александре II и всех Новомучеников и Исповедников Российских на центральной набережной в Ялте

В Ялте начало нового курортного сезона решили отмечать в течение трех дней, что не удивительно, если учесть, что оно приурочено к 180-летию города.  На центральной набережной состоится шоу с цирковыми элементами под названием "Ялта встречает друзей". А 2 мая — крымско-татарский национальный праздник весны и плодородия Хыдырлез.

Керчь, 1 мая

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗдание гимназии № 2 имени В. Г. Короленко в городе Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Здание гимназии № 2 имени В. Г. Короленко в городе Керчи

В одном из самых древних городов России, Керчи, чья территория была заселена еще в среднем палеолите, в честь начала сезона организуют день открытых дверей в Керченском музее-заповеднике. Также все желающие смогут попасть на бесплатные пешеходные экскурсии по центру города.

Фестивали

Севастополь и Ялта, 5-6 мая

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПродукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии "Ноябрьфест" в санаторно-курортном комплексе "Мрия Резорт &amp; Спа"
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Продукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии "Ноябрьфест" в санаторно-курортном комплексе "Мрия Резорт & Спа"

Фестиваль "О, да! Еда!" пройдет на полуострове впервые и предлагает гостям попробовать блюда специального фестивального меню, увидеть выступления лучших шеф-поваров полуострова в "Гастрономическом театре" и узнать тонкости приготовления еды  на мастер-классах.

Бахчисарай, 5 мая

© РИА Новости / Артем КреминскийПерейти в фотобанкКрымско-татарская национальная борьба куреш в рамках празднования Хыдырлеза в городе Бахчисарае
© РИА Новости / Артем Креминский
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Крымско-татарская национальная борьба куреш в рамках празднования Хыдырлеза в городе Бахчисарае

Хыдырлез отметят и в Бахчисарае, приглашая на выступление национальных коллективов, дегустацию блюд крымско-татарской кухни, а также спортивный турнир по национальной борьбе куреш, внесенной ЮНЕСКО  в список нематериального культурного наследия.

Симферополь, 4 мая

CC0 / Pixabay.com/shbs / Люди на музыкальном концерте
CC0 / Pixabay.com/shbs /
Люди на музыкальном концерте

Всех поклонников трансовой и электронной музыки ждет фестиваль Trancemission, на котором выступления Richard Durand, Bobina, Dj Feel и других диджеев будет сопровождать лазерное и световое шоу.

Парад Победы

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на горе Митридат в городе Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на горе Митридат в городе Керчи

Керчь, 8 мая

В этом городе-герое Праздник Победы отметят факельным шествием, которое стартует на центральных улицах, а закончится на горе Митридат у обелиска Славы павших в годы Великой Отечественной войны советских воинов. На вершине запланировано театрализованное представление с элементами исторической реконструкции.

Севастополь, 9 мая

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны 89-летний Василий Павлович Малявин фотографируется на набережной Севастополя
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ветеран Великой Отечественной войны 89-летний Василий Павлович Малявин фотографируется на набережной Севастополя

День Победы здесь отмечают с особым размахом в том числе потому, что 9 Мая — это еще и день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В традиционном параде примут участие войска Севастопольского гарнизона и моряки Черноморского флота, а также ветераны вооруженных сил.

Симферополь, 9 мая

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкУчастники военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Участники военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Симферополе

В столице Крыма в параде примут участие новейшие единицы военной техники, среди которой реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и бронетранспортеры.

Также парады Победы и шествия "Бессмертного полка" пройдут почти во всех городах и поселках полуострова.

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