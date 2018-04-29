Открытие курортного сезона, парад Победы и фестивали: лучшее в мае в Крыму

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Майские праздники в Крыму традиционно отмечают особенно пышно, ведь они совпадают с открытием курортного сезона. Туристов ждут фестивали, концерты, шествия и, конечно, парады Победы.
Открытие сезона
Черноморский район, 29 апреля — 9 мая
Открытие курортного сезона в Черноморском районе отметят гастрономическим туром "Тарханкут — новое измерение", участники которого смогут порыбачить в открытом море, узнать секреты приготовления рыбацкой ухи и других блюд из свежей рыбы.
Ялта, 30 апреля — 2 мая
В Ялте начало нового курортного сезона решили отмечать в течение трех дней, что не удивительно, если учесть, что оно приурочено к 180-летию города. На центральной набережной состоится шоу с цирковыми элементами под названием "Ялта встречает друзей". А 2 мая — крымско-татарский национальный праздник весны и плодородия Хыдырлез.
Керчь, 1 мая
В одном из самых древних городов России, Керчи, чья территория была заселена еще в среднем палеолите, в честь начала сезона организуют день открытых дверей в Керченском музее-заповеднике. Также все желающие смогут попасть на бесплатные пешеходные экскурсии по центру города.
Фестивали
Севастополь и Ялта, 5-6 мая
Фестиваль "О, да! Еда!" пройдет на полуострове впервые и предлагает гостям попробовать блюда специального фестивального меню, увидеть выступления лучших шеф-поваров полуострова в "Гастрономическом театре" и узнать тонкости приготовления еды на мастер-классах.
Бахчисарай, 5 мая
Хыдырлез отметят и в Бахчисарае, приглашая на выступление национальных коллективов, дегустацию блюд крымско-татарской кухни, а также спортивный турнир по национальной борьбе куреш, внесенной ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.
Симферополь, 4 мая
Всех поклонников трансовой и электронной музыки ждет фестиваль Trancemission, на котором выступления Richard Durand, Bobina, Dj Feel и других диджеев будет сопровождать лазерное и световое шоу.
Парад Победы
Керчь, 8 мая
В этом городе-герое Праздник Победы отметят факельным шествием, которое стартует на центральных улицах, а закончится на горе Митридат у обелиска Славы павших в годы Великой Отечественной войны советских воинов. На вершине запланировано театрализованное представление с элементами исторической реконструкции.
Севастополь, 9 мая
День Победы здесь отмечают с особым размахом в том числе потому, что 9 Мая — это еще и день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В традиционном параде примут участие войска Севастопольского гарнизона и моряки Черноморского флота, а также ветераны вооруженных сил.
Симферополь, 9 мая
В столице Крыма в параде примут участие новейшие единицы военной техники, среди которой реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и бронетранспортеры.
Также парады Победы и шествия "Бессмертного полка" пройдут почти во всех городах и поселках полуострова.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.