МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Лишь восемь процентов россиян поедут на майские праздники за границу, от десяти до 14 процентов выбрали туры по России. Такие данные предоставляют сервисы бронирования, проводившие соответствующие исследования. Но даже если вы поменяли свои планы в последний момент, шанс отправиться в путешествие есть, в том числе и за границу. Причем с российским паспортом. Конечно, речь идет о постсоветском пространстве, но там можно увидеть и субтропические леса, и европейские замки, и горные озера с соленой водой, и степи, и такую печальную достопримечательность советского периода, как А.Л.Ж.И.Р.

О том, в каких странах легализован внутренний российский документ, зачем туда ехать и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.

Без штампа в паспорте

В этом году по российскому паспорту можно въехать в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Меньше всего бюрократических проволочек при поездках в Белоруссию.

При пересечении границы с Абхазией на российской стороне проверяют документы на подлинность и по базам данных, на абхазской — просто нужен паспорт. Штамп не ставят.

Попасть в Армению по российскому паспорту удастся только через аэропорты Звартноц (Ереван) и Ширак (Гюмри). Далее, как и в случае с Казахстаном и Киргизией, гостей из России ждет паспортный контроль. Естественно, никакого штампа, достаточно заполнить миграционную карту.

Абхазия: цветы мандаринового дерева, море, озера и дача Сталина

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в фотобанк Скульптура "Ныряльщики" в Пицунде © Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в фотобанк Скульптура "Ныряльщики" в Пицунде

Организовать путешествие в Абхазию на майские праздники уже непросто, дешевых билетов до Адлера, расположенного рядом с границей, не осталось. Стоимость перелета в оба конца на ближайшие даты (из Москвы) — порядка 30 тысяч.

Есть еще варианты на поезде или автомобиле, но это потребует гораздо больше времени.

Тем, кто может потратить дополнительные время или деньги, следует знать, что пляжный сезон длится в Абхазии чуть дольше, чем на курортах Краснодарского края. Погода в начале мая еще не летняя, но 19-23 градуса по Цельсию гарантированы.

Туристам стоит быть готовыми к ненавязчивому сервису в местных отелях и санаториях. Но зато — чистейший воздух, горы, от которых захватывает дух, озера и, конечно же, море.

Бывалые путешественники объясняют, зачем ехать в Абхазию именно в мае: головокружительный аромат цветущих мандариновых деревьев, черные тюльпаны в полях, птицы поют — дрозды, соловьи, у которых в разгаре брачный период, свободные пляжи, более зрелищные из-за тающих ледников водопады.

"Преобладают солнечные дни, вокруг все цветет и благоухает, — рассказывают туроператоры. — Май в Абхазии — идеальное время для экскурсий и поездок по стране, кроме того, майские цены на порядок ниже июньских, особенно в этом году".

Здесь есть и развалины римского Себастополиса, и генуэзская башня, и Новоафонский мужской православный монастырь, и дача Сталина. Богата страна и на природные памятники — озеро Рица, Новоафонская пещера, Гегский водопад.

Абхазское туристическое направление традиционно на десять-двадцать процентов экономичнее, чем курорты Краснодарского края и Крыма. Средняя продолжительность тура в 2018 году — как и в прошлом — десять дней, такой отдых стоит около 30 тысяч рублей на двоих с трехразовым питанием.

Армения: древние монастыри, горы и долма, но — революция

Дешевые авиабилеты в Армению, по данным систем бронирования, еще остались. Стоимость перелета из Москвы до Еревана и обратно начинается от десяти тысяч рублей. Но стоит ли туда ехать? В стране "бархатная революция", в столице — волнения.

"У нас идут аннуляции от туристов, которые забронировали поездки на майские праздники", — говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор крупной туроператорской компании по России, странам СНГ и Прибалтике.

Правда, его коллеги из компании, которая уже четверть века обеспечивает аналогичный организованный отдых, напротив, не отмечают какого-либо негативного влияния событий в республике на туристическую активность россиян.

"Отказов от туров в Армению на майские праздники не было, — поясняют в пресс-службе национального туроператора. — Более того, наши продажи на эти дни закрыты несколько недель назад".

По данным Ассоциации туроператоров России, места еще можно найти.

Самый популярный вид отдыха в Армении в разгар весны — экскурсионные туры. Конечно, знакомство со столицей, наверное, придется отложить до более спокойных времен. Но туроператоры советуют посетить древние монастыри — Нораванк, Хор Вирап и выдолбленный в скале Гегард, а также храмы Звартноц и бога Мирты в Гарни. Также в Армении находится одна из самых длинных в мире канатных дорог "Крылья Татева".

Белоруссия: замки, концерты в ратуше, зубры и "Дудутки"

Пожалуй, если говорить именно о майских праздниках, это самый беспроигрышный вариант. Места в гостиницах есть. Дешевых авиабилетов не осталось, но дорога на поезде, автобусе или автомобиле неутомительна и займет не слишком много времени.

"Май — отличное время для посещения природных комплексов: Беловежская пуща, Припятский заповедник, Березинский биосферный заповедник, — рассказывают в пресс-службе национального туроператора. — Открыт доступ к вольерам, проводятся экскурсии".

С мая в Минской ратуше возобновляются музыкальные вечера, открывается сезон фонтанов, большой популярностью у туристов пользуется музей старинных белорусских ремесел — "Дудутки".

В любое время года доступны очень красивые замки — Коссовский, Мирский, Несвижский, памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, — Брестская крепость, мемориальный комплекс "Буйничское поле".

Казахстан: космос, концлагерь и Великий шелковый путь

Дешевых билетов на майские праздники в Казахстан также уже нет. Цены на ближайшие даты — от 40 тысяч рублей. "Казахстан — это одна из самых дорогих бывших советских республик", — поясняет Николай Сербин, исполнительный директор туркомпании, специализирующейся на турах в Среднюю Азию.

Туристы едут на пять-восемь дней, проводят одну-две ночи в Астане, потом отправляются в Алматы. Такая программа (четыре-пять дней) с проживанием в бутик-отелях стоит 40-50 тысяч рублей на двоих (но не стоит забывать про перелет!).

Скучать в Казахстане не придется: здесь есть уникальные в мировом масштабе достопримечательности. Например, космодром Байконур. Можно своими глазами увидеть пуск ракет (правда, не в майские праздники). Ближайший старт намечен на 6 июня. Стоимость стандартного пятидневного тура на космодром Байконур с наблюдением за запуском пилотируемого космического корабля — 65 тысяч рублей с человека.

А еще в Казахстане есть А.Л.Ж.И.Р. — место, о котором стоит помнить. Это Акмолинский лагерь жен изменников Родины — крупнейший советский женский лагерь, один из трех "островов" "Архипелага ГУЛАГ" (музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР").

У россиян особенно востребованы Алматы и Астана с ее современными достопримечательностями (Байтерек, Хан Шатыр, резиденция президента и прочее). Популярны и экскурсии в Шымкент, через который в Средние века проходил Великий шелковый путь.

Ну и, конечно, природа: Чарынский каньон, протянувшийся на 154 километра, озеро Боровое (Акмолинская область), где отдых можно совместить с лечением.

Киргизия: горы, озера, авантюристы и чабаны

© AFP 2018 / Vyacheslav Oseledko Киргизская женщина стреляет из лука во время фестиваля "Этно Фест" недалеко от озера Иссык-Куль © AFP 2018 / Vyacheslav Oseledko Киргизская женщина стреляет из лука во время фестиваля "Этно Фест" недалеко от озера Иссык-Куль

Улететь на майские праздники в Киргизию и не разориться еще можно. Стоимость авиабилетов в Бишкек и обратно — от 16 тысяч рублей, время в пути — чуть более четырех часов.

Да и сама Киргизия — страна недорогая: проживание на озере Иссык-Куль с питанием и санаторным лечением в высокий сезон обойдется примерно в 2000 рублей в сутки (а май — не самый высокий сезон). Экскурсионный недельный тур — 20-25 тысяч рублей.

Посмотреть тут есть на что. "Горный рай", где высоко в небо уходят вершины Тянь-Шаня и Памира. Высокогорное озеро Иссык-Куль, которое смотрит во Вселенную (из космоса озеро похоже на глаз).

"Можно выехать в туры к таким уникальным природным объектам, как Григорьевское ущелье и высокогорное озеро Сон-Куль, — рассказывают в пресс-службе национального туроператора. — Также стоит обратить внимание на культурный центр Рух Ордо — крупнейший музей Киргизии под открытым небом, прямо на берегу Иссык-Куля".

В Оше, втором по величине городе Киргизии, действует крупнейший в Средней Азии восточный базар.

На юге есть Арсланбоб — цветущий оазис на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Как и Казахстан, Киргизия — часть Великого шелкового пути.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Перейти в фотобанк Почетный гость — голливудский актер Стивен Сигал на церемонии открытия II Всемирных игр кочевников — 2016 © Sputnik / Табылды Кадырбеков Перейти в фотобанк Почетный гость — голливудский актер Стивен Сигал на церемонии открытия II Всемирных игр кочевников — 2016

Между городами Ош и Джалал-Абад находится Узген, который веками был важным перевалочным пунктом для путешественников и авантюристов. А еще в Киргизии есть пастбища кочевников — Джайлоо. Летом там можно попробовать себя в роли чабана.

Кстати, в некоторых областях Киргизии и Казахстана популярна охота с беркутом — древняя традиция, восходящая к временам монгольского нашествия.