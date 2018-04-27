ВСМ Москва-Казань позволит увеличить турпоток в регионы в 2-3 раза

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Регионы, участвующие в пилотном проекте по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, уверены, что реализация проекта позволить кратно увеличить не только пассажиропоток, но и в два — три раза туристический поток. Такое мнение высказали участники прошедшего в пресс-центре МИА "Россия сегодня" круглого стола, главной темой которого стало обсуждение перспектив реализации высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань. В обсуждении приняли участие первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин и представители региональных администраций, финансовых организаций и экспертного сообщества.

"Туристический поток в Татарстане растет ежегодно более чем на 20%. Я так думаю, что ВСМ позволит нам в два — три раза увеличить эти показатели, может и в пять раз", — сказал, отвечая на вопрос РИА Новости, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан Айрат Усманов.

По мнению первого заместителя губернатора Владимирской области по промышленности и экономической политике Алексея Конышева, туристический поток в регион от реализации ВСМ возрастет по меньшей мере в два раза.

"По данным нашего агентства по туризму, в 2016 году турпоток составил 4 миллиона человек, в прошлом году было 4,6 миллиона человек в год, во многом этому увеличению способствуют те скоростные поезда, которые курсируют между Москвой и Нижним Новгородом через Владимир.

Мы рассчитываем на увеличение туристического потока не менее чем до 10 миллионов туристов в год", — сказал Конышев РИА Новости.

В свою очередь первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" также полагает, что туристический поток в регионах увеличится в разы, но при этом надо учитывать, что ВСМ- это в первую очередь ежедневные поездки на работу и с работы, бизнес-поездки во время рабочего дня, семейные и конечно туристические.

"Кто-то захочет поехать в Суздаль например, конечно это будет кратное увеличение — в два-три раза", — сказал Мишарин.