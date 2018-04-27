6 причин, мешающих развитию туризма в Азербайджане

БАКУ, 27 апр – РИА Новости. Преподаватели Азербайджанского университета туризма и менеджмента специально для информагентства Sputnik Азербайджан прокомментировали ситуацию с развитием туризма в стране.

Чтобы снизить зависимость бюджета от экспорта нефти и других энергетических ресурсов Азербайджан стремится развивать различные отрасли экономики, в том числе туризм. Пошаговая реализация госпрограммы заложена в "дорожной карте" — документе, являющемся стратегией развития республики в течение десяти лет.

Как известно, для привлечения туристов в страну необходимо обеспечить качественное обслуживание. Каждый приезжий сравнивает стоимость пребывания и тот опыт, который он получит во время путешествия.

По мнению экспертов, сектор туризма, приносящий значительный доход, позволяет экономике страны получать как национальное, так и международное признание, но, с другой стороны, при этом возникают определенные проблемы управления. Их можно можно сгруппировать следующим образом:

1. Неудовлетворительное представление туристического потенциала страны. В последние годы в Азербайджане проводится множество различных международных мероприятий. В этот период важно систематически организовывать презентацию страны для привлечения иностранных туристов.

2. Недостаток квалифицированного персонала. Опросы, проведенные в индустрии туризма, особенно в регионах, показали отсутствие квалифицированных кадров и несоответствие их потребностям рынка. С 2009 года начал расти спрос на специалистов, однако, согласно статистике, в 2014 году только 10% из тех, кто работает непосредственно в секторе туризма (4 2025 человек), получили соответствующее образование.

Хотя работа в сфере туризма и нравится молодым людям, сезонный фактор и отсутствие материально-технической базы туристических учебных заведений являются причинами понижения уровня профессионализма в этой области.

3. Неправильно организованная туристическая пропаганда среди местного населения. Неосведомленность жителей регионов с туристическим потенциалом приводит к отсутствию взаимоотношений с гостями (особенно с иностранными).

4. Дисбаланс между ценой и услугами. Главная цель предпринимательства – получение прибыли. А это одно из основных препятствий на пути организации туризма в Азербайджане. Чтобы облегчить процесс, целесообразно поощрять малый и средний бизнес и создавать благоприятные условия для них. В частности, это недорогие отели, хостелы и гостиничные дома.

Для этого соответствующие госструктуры могут оказывать финансовую и техническую поддержку (участие в обучении персонала, семинарах и так далее) для повышения качества обслуживания.

5. Слабое информирование о туристических услугах в регионах. Доставка рекламы и туристических продуктов потребителю через интернет широко распространена в международной практике. Зарубежные агентства, отели и другие организации, связанные с туризмом, пользуются интернетом больше, чем в регионах Азербайджана.

Можно отметить такие проблемы, как отсутствие доступа к туристическим организациям в регионах страны, а также к международным информационным сетям.

Для решения этих проблем сегодня создаются и улучшаются электронные страницы региональных туристических организаций, они интегрируются в международные информационные сети.

6. Низкий уровень сотрудничества между государственными, коммерческими и некоммерческими организациями. С точки зрения развития туризма взаимодействие между ними в Азербайджане находится на низком уровне.

Эксперты добавляют, что создание Государственного агентства по туризму на основе указа президента Ильхама Алиева станет важным шагом на пути решения проблем управления в этой сфере.

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