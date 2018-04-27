Роспотребнадзор выявил более 600 случаев завышения цен в гостиницах

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор заявил о выявлении 622 случаев завышения цен в гостиницах перед чемпионатом мира по футболу и 135 случаях отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении квалификации, сообщается на сайте ведомства.

По его данным, на 23 апреля проверены более 15 тысяч объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги в городах, где будут идти соревнования чемпионата мира по футболу.

"В целом было выявлено 622 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлен 31 случай) и 135 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", — говорится в сообщении.

Как отмечает Роспотребнадзор, проведено 1344 внеплановых проверок, возбуждено в общей сложности 1649 дел об административных правонарушениях, в суд поданы 177 исков. Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила более 7,2 миллиона рублей.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.