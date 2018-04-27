Авиакомпания объявила конкурс, приз – фото победителя на ливрее самолета

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Южноафриканская авиакомпания Kulula Airways объявила конкурс самых смешных и глупых портретных фото, шесть из которых используют в качестве ливрей для шести самолётов, сообщает Travel and Leisure.

Для участия в конкурсе каждый желающий должен зарегистрироваться на сайте и загрузить свое фото. После этого можно увидеть видеосимуляцию того, как могла бы выглядеть ваша ливрея самолета.

Каждый из победителей также получит бесплатный билет на рейс самолета со своим фото по одному из направлений авиакомпании. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля.