Зеленые динозавры, жирафы и слоны поселились в сочинском парке

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Более 80 огромных фигур динозавров, слонов, львов и носорогов установили в парке "Зеленая планета", который торжественно откроет новый сезон 1 мая, сообщается на сайте курорта "Газпром".

В день открытия сезона в парке пройдут научные эксперименты, мастер-классы и игры для детей, а также выступят музыкальные коллективы.

Парк "Зеленая планета" был открыт в 2017 году, посвященном экологии, но коллекция фигур продолжает пополняться. В этом сезоне гости могут увидеть "новеньких": жирафа на велосипеде, телефонную будку, семейство зайчат и тигров.