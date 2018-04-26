Российская туристка пропала в Таиланде при странных обстоятельствах

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В социальных сетях появилась информация о пропаже россиянки в Таиланде, которая больше месяца не выходит на связь.

Родственники и друзья пропавшей жительницы Владивостока, Риммы Рафаиловны Хаметовой 1986 года рождения, обращаются с просьбой о помощи ко всем, кто может знать ее местонахождение.

Близкие Риммы Хаметовой рассказывают, что она прилетела в Паттайю по турпутевке 30 января, а вернуться должна была 10 февраля. Девушка остановилась в гостинице Pattaya Central Hotel. После окончания тура она по неизвестным причинам не полетела, а осталась в Паттайе, где сняла квартиру.

До 3 марта 2018 года девушка была на связи в мессенджерах и социальных сетях, регулярно звонила отцу и друзьям. В последнем разговоре Римма сообщила, что закачивается срок визы и она хочет продлить ее.

Потом связь с ней прервалась — телефон недоступен, в соцсетях она не отвечает на сообщения. Никакой информации о своих дальнейших планах в Паттайе девушка не сообщала, с кем она общалась не известно.

Ее отец подал заявление в полицию, но уже месяц никаких новостей нет.

Друзья Риммы, собирающие о ней информации, рассказывали, что по данным тайской полиции, девушка может находиться в Королевстве Бахрейн.

Также их подозрение вызвала страница в соцсети человека из Индии по имени Хеманта Кох, он публикует фотографии Риммы и также просит помощи в ее поиске. Родственники и друзья россиянки никогда о нем не слышали.

Они сообщили, что запросы направлены в Министерство иностранных дел РФ, в посольство России в Бахрейне, поисками пропавшей занимается полиция Таиланда.