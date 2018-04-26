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Российская туристка пропала в Таиланде при странных обстоятельствах
19:5126.04.2018
04410
Таиланд. Город Паттайя
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В социальных сетях появилась информация о пропаже россиянки в Таиланде, которая больше месяца не выходит на связь.

Родственники и друзья пропавшей жительницы Владивостока, Риммы Рафаиловны Хаметовой 1986 года рождения, обращаются с просьбой о помощи ко всем, кто может знать ее местонахождение.

Repost @lomakinans by @media.repost: ‼ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПОДРУГУ‼. Друзья, обращаюсь к Вам с просьбой🙏. Пропала моя подруга- ХАМЕТОВА РИММА РАФАИЛЬЕВНА, 31.01.1986 года рождения, жительница г. Владивосток Приморского края, Россия.. Прилетела туром с компанией "Анекс" в Паттайю 30.01.2018 до 10.02.2018, в отель размещения "Pattaya Central Hotel", однако по окончании тура, по неизвестным причинам домой не полетела. А осталась в Паттайе, где, как известно, снимала себе квартиру, но более подробной информации нет.. До 03 марта 2018 года была на связи в мессенджерах и социальных сетях, однако с 03.03.2018 связь с ней пропала, телефон в настоящее время недействителен, так же в соц.сетях на связь не выходила, на сообщения не отвечает.. Ее отцом было подано заявление в полицию, однако уже месяц, как никаких новостей нет.. Никакой информации никому из близких и друзей о дальнейших планах в Паттайе не сообщала, с кем общалась не известно.. Я обращаюсь к каждому, кто читает мой пост, Пожалуйста, распространите эту информацию🙏. Заранее благодарна…. Если Вам известна, хоть какая то информация, пожалуйста напишите в ЛС(директ), либо ВатсАпп/ телеграмм 8964 432 51 85. Последние два фото из Паттайи.. #Pattaya #Паттайя #Владивосток #пропал_человек #Римма_Хаметова #помогите #Таиланд #Pattaya_Central_Hotel #ищу_человека #ищу_Паттайя #ищу_Тайланд #Анекс #поиск_человека

Публикация от misstrouble (@misstrouble913)

Близкие Риммы Хаметовой рассказывают, что она прилетела в Паттайю по турпутевке 30 января, а вернуться должна была 10 февраля. Девушка остановилась в гостинице Pattaya Central Hotel. После окончания тура она по неизвестным причинам не полетела, а осталась в Паттайе, где сняла квартиру.

Горный водопад, Таиланд
© Depositphotos / rognar
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До 3 марта 2018 года девушка была на связи в мессенджерах и социальных сетях, регулярно звонила отцу и друзьям. В последнем разговоре Римма сообщила, что закачивается срок визы и она хочет продлить ее.

Потом связь с ней прервалась — телефон недоступен, в соцсетях она не отвечает на сообщения. Никакой информации о своих дальнейших планах в Паттайе девушка не сообщала, с кем она общалась не известно.

Ее отец подал заявление в полицию, но уже месяц  никаких новостей нет.

Друзья Риммы, собирающие о ней информации, рассказывали, что по данным тайской полиции, девушка может находиться в Королевстве Бахрейн.

Женщина на одном из пляжей в Анталье. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Также их подозрение вызвала страница в соцсети человека из Индии по имени Хеманта Кох, он публикует фотографии Риммы и также просит помощи в ее поиске. Родственники и друзья россиянки никогда о нем не слышали.

Они сообщили, что запросы направлены в Министерство иностранных дел РФ, в посольство России в Бахрейне, поисками пропавшей занимается полиция Таиланда.

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