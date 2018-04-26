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Не летайте на последние: как не лишиться отдыха по вине туроператора
08:0026.04.2018
(обновлено:08:02 26.04.2018)
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Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Приходя в офис турагентства или выбирая тур в интернете, путешественники с удовольствием рассматривают фото и планируют маршруты, настраиваясь на интересный отдых. Но все может сорваться, если туроператор, к примеру, вдруг объявит себя банкротом или окажется мошенником. Как обезопасить себя и свой будущий отпуск — в материале РИА Новости.

Российские туристы во время посадки в автобус в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Банкроты в бегах: что стало с жертвами и лопнувшими гигантами турбизнеса

Никому не хочется участвовать в судебных тяжбах, подавать иски и апелляции, и самый лучший способ этого избежать — не связываться с ненадежными туроператорами.  Но как их распознать?

Сначала стоит проверить, внесен ли туроператор в реестр Ростуризма и реестр ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". Если нет — скорее всего, он ведет незаконную деятельность, и лучше с ним не связываться.

При подборе тура полезно сравнить цены в интернете. Если вам называют сумму гораздо ниже средней по рынку — это повод насторожиться, ведь прайс-лист у агентств почти одинаковый: комиссию им выплачивает туроператор, а не клиент.

Защита интересов туриста

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетители у офиса турфирмы "Нева", приостановившей свою деятельность
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетители у офиса турфирмы "Нева", приостановившей свою деятельность
Самолет Аэрофлота. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Туроператоры, обанкротившиеся в 2014 году, такие как "Нева", "Лабиринт", "Южный крест", чтобы снизить ежегодные страховые выплаты, занижали данные об оборотах для страховых компаний и Ростуризма, — рассказывает директор турагентства Мария Максимова. — И когда выяснилось, что суммы страхового возмещения не хватает, ее разделили пропорционально на всех пострадавших, выплатив мизерную компенсацию".

После этого в закон "Об основах туристской деятельности" внесли изменения.

Теперь каждый туроператор обязан кроме страхования делать отчисления в фонд персональной ответственности ассоциации "Турпомощь". Если компания обанкротится и суммы страхового возмещения не хватит на всех потерпевших, будут задействованы средства из фонда.

Грабитель
© Depositphotos / Elnur_
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Если в процессе банкротства у должника находят какие-то деньги или имущество, то из этих средств также производят выплаты. "Скажем, у кредиторов требования на один миллиард, а имущества у должника на десять миллионов, — поясняет адвокат Илья Тугуев. — Значит, кредиторам выплачивают один процент от требований".

"Увеличение суммы страхового покрытия и фонд ответственности, к сожалению, не гарантируют возврата денег в случае банкротства, — добавляет общественный деятель Антон Лемещенко. — Ведь неизвестно, сколько в данный момент у оператора клиентов".

Что искать в договоре

© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкМолодой человек Дмитрий, купивший путевку у прекративший работу туристической компании "Интаэр", показывает журналистам договор
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Молодой человек Дмитрий, купивший путевку у прекративший работу туристической компании "Интаэр", показывает журналистам договор
Форт Кайт-Бей в Александрии, Египет
© AFP 2018 / Mohamed El-Shahed
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Внимательно изучите договор. "Если представитель компании отказывает вам в такой возможности, это дурной знак", — говорит Антон.

В договоре обязательно должен быть указан туроператор — организатор тура. Но не только его наименование и телефон, а еще и номер в реестре туроператоров, номер договора со страхователем и срок окончания его действия, а также сумма страхового покрытия.

"Если агентство не внесет в договор с клиентом эти данные, — подчеркивает Мария, — то в случае судебного разбирательства и претензий вся ответственность ложится на него, а не на туроператора, и "Турпомощь" не сможет ничем помочь. Да и в целом это несерьезный подход со стороны турагентства".

На что еще обращать внимание

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосетители выбирают тур в туристическом агентстве Cheaptrip
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посетители выбирают тур в туристическом агентстве Cheaptrip

Обязательно запрашивайте номер вашего бронирования в системе — добросовестный турагент вам его предоставит, ведь на сайте некоторых туроператоров клиент сам может проверить статус оплаты своего тура и готовность документов (виз, авиабилетов). Но, как правило, это не относится к индивидуальным турам.

"Рынок меняется, развиваются онлайн-продажи, — говорит представитель "Турпомощи" Яна Романова, — однако мы рекомендуем прибегать к услугам централизованных офисов по туризму и системам бронирования, где можно отследить статус заявки, номер договора, дату подтверждения и многое другое".

Возвратный платеж

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.
Турецкое побережье Антальи
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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Нелишне обратить внимание на то, принимает ли турагентство банковские карты к оплате: сейчас все крупные и средние агентства работают онлайн и по безналичному расчету. Те, кто оперирует только с наличными деньгами, фактически  демпингуют: снижают стоимость тура на размер комиссии, которую должны были бы заплатить за расчеты по карте.

"В конфликтной ситуации, а точнее, если услуга не будет предоставлена и агентство внезапно исчезнет, вы сможете вернуть потраченные деньги через chargeback (возвратный платеж)", — продолжает Мария.

Так, одна из клиенток туроператора "Нева", обанкротившегося в 2014 году, Людмила Зименкова, за две недели до отпуска в Турции узнала, что поездка не состоится, но не смогла вернуть деньги.

"Тем, кто оплачивал картами, банки пошли навстречу — признали транзакции сомнительными, откатили операции и вернули средства, — рассказывает Людмила. — Мы оплачивали все 150 тысяч наличными, и нам никто ничего не вернул".

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкДевушка у бассейна одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушка у бассейна одного из отелей в Анталье

Также Антон Лемещенко советует предупреждать своих близких о поездке, сообщать, как с вами можно связаться, информировать о своих возможных перемещениях.

"И еще: планируя отдых, оценивайте собственные финансовые возможности, не стоит ехать на последние, у вас всегда должна быть с собой резервная сумма на всякий случай", — резюмирует Антон.

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