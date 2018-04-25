МИД предупреждает о распространении вируса кори в Европе

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. МИД России в официальном аккаунте в социальной сети предупредил российских туристов о распространении вируса кори в некоторых европейских странах.

"Европа: распространение вируса кори в Великобритании, Франции, Греции, Италии, Румынии и Украине. Заболевание передается воздушно-капельным путем, для него характеры повышенная температура тела, кашель и сыпь", — говорится в сообщении.

Корь — острое инфекционное заболевание, которому, в первую очередь, подвержены дети в возрасте от года до семи лет, но есть случаи заражения взрослых. К симптомам относят: плохое самочувствие, повышение температуры, воспаление слизистых и характерная сыпь.