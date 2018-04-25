Крым перенес введение курортного сбора на 1 мая 2019 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Госсовет Крыма принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года.

Изначально этот налог в качестве эксперимента планировали взимать с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Однако парламентарии на сессии единогласно проголосовали за изменение даты.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, такое решение депутаты приняли по нескольким причинам.

"Мы получили большое число обращений от бизнеса с просьбой не вводить его сейчас. Второе, это изменение транспортных потоков в связи со скорым открытием моста и появлением нового терминала аэропорта. Третье, мы думаем, что увеличим за это время базу агентов по сбору. И, наконец, неурегулированные моменты администрирования сбора и его оплаты", — сказал министр РИА Новости.

Председатель Госсовета Владимир Константинов отметил, в свою очередь, что закон обсуждали еще четыре года назад, однако с тех пор многое изменилось: возросла "санкционная нагрузка" на людей и предприятия.

Он отметил, что в течение года необходимо отладить процедуру администрирования сбора. Спикер не исключил, что за предстоящий год может измениться и сумма налога.

Что такое курортный сбор

Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — получили право ввести сбор для туристов.

Этот налог будут платить совершеннолетние граждане, проживающие в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году его ограничили 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

В Крыму заявки на введение курортного сбора в размере десяти рублей с человека подали семь прибрежных регионов полуострова: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Саки, Черноморский район.

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