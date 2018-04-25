Будет хуже: в Таиланде растет количество заболеваний лихорадкой Денге

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Число заболеваний лихорадкой Денге на Пхукете самое высокое по всему Таиланду, и в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться, сообщает The Phuket News.

Издание поясняет, что начинается сезон муссонов, а сочетание высокой влажности и сильной жары – оптимальная погода для размножения комаров. Именно поэтому с апреля традиционно начинает резко расти число случаев заболевания лихорадкой Денге, которую эти насекомые переносят.

Согласно отчету Департамента по контролю за заболеваниями, за период с начала года по 9 апреля на острове было зафиксировано 220 случаев заболевания денге или 56,35 случая на 100 тысяч населения. Похожий показатель приводится и в отчете Бюро эпидемиологии за аналогичный период – 57,52 случая на 100 тысяч населения.

Следом за Пхукетом в отчетах располагаются провинции Самут-Сакхон, Пханг-Нга, Накхон-Сри-Тхаммарат и Краби. Впрочем, в этих провинциях показатель заметно ниже – от 35 до 39 случаев на 100 тысяч населения. При этом средний показатель по стране, согласно данным Бюро эпидемиологии, составляет 10,03 случая на 100 тысяч, что в пять раз ниже, чем на Пхукете.

Согласно официальным отчетам, за период с 1 января по 9 апреля от лихорадки денге в Таиланде умерли девять человек, при этом двое из них – на Пхукете. Самый высокий процент заболеваний был в возрастной группе от 15 до 24 лет – 18,86% всех случаев. Две следующие группы риска – 10-14 лет и 25-34 года (15% и 10%). Мужчин и женщин среди переболевших лихорадкой денге было поровну.