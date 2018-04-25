ЕС одобрил систему авторизации безвизового въезда для граждан третьих стран

БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Постпреды стран-членов Евросоюза в среду одобрили договоренности представителей Совета ЕС и Европарламента внедрению системы авторизации въезда в ЕС граждан третьих стран, с которыми действует безвизовый режим, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Речь идет о внедрении европейской электронной системы авторизации въезда в ЕС (ETIAS), целью которой является повышение мер безопасности и борьба с незаконной миграцией. Путешественникам необходимо будет перед поездкой зарегистрироваться на интернет-портале, указать свои личные данные, в частности, имя, время и место рождения и адрес проживания.
Поданная в электронной форме информация пройдет автоматическую проверку по базам данных ЕС, в том числе Европола, и путешественник не позднее чем в течение 96 часов получит по электронной почте ответ и разрешение на въезд или обоснование отказа. Разрешение будет действовать три года. За регистрацию будет взиматься сбор в 7 евро.
В случае наличие вопросов по анкете путешественника могут запросить представить дополнительную информацию, вплоть до приглашения на собеседование. При этом, отмечает пресс-служба Совета ЕС, "разрешение на поездку не дает автоматическое право на въезд или пребывания: окончательное решение будет принимать пограничник".
Теперь проект соответствующей директивы ЕС, предложенной Еврокомиссии, предстоит одобрить Европарламенту и Совету ЕС.
Ранее сообщалось, что система может быть запущена в 2020 году. К этому моменту, по информации Еврокомиссии, число лиц, пересекающих границы Шенгенской зоны в рамках безвизового режима, может возрасти до 39 миллионов человек.
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