Аист каждую весну пролетает по 13 тысяч километров для встречи с любимой

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Аист из Южной Африки по имени Клепетан каждую весну уже на протяжении 16 лет летает к подруге, которая живет в Хорватии, сообщает Travel and Leisure.
Житель Хорватии Степан Вокич рассказывает, что в 1993 году нашел самку аиста во время ловли рыбы: она была подстрелена охотниками и не могла летать. Степан решил выходить птицу, которая предпочла остаться с новым хозяином — после травмы она не может летать.
Вскоре Вокич заметил, что каждый год к его питомице, которую он назвал Маленой, прилетает другой аист. Согласно информации из датчика передвижения, находящегося в специальном кольце птицы, он проделывает путь из Южной Африки.
Клепетан, как назвал Вокич самца, прилетает каждую весну, проводя с Маленой и их новым потомством по нескольку месяцев, а потом улетает обратно уже с подросшими аистятами.
По словам Степана, все остальное время они с птицей смотрят документальные фильмы про аистов.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.