Роспотребнадзор советует отправляющимся в "тропики" защититься от малярии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует россиянам, собирающимся в тропические страны, принимать специальные препараты от малярии за неделю до отъезда.

"За неделю до выезда в "тропики" следует начинать регулярный прием противомалярийного препарата, который обеспечит защиту организма", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прием такого препарата необходимо продолжать весь период пребывания в тропических странах, а также месяц после возвращения на родину. Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его доза определяется врачом, отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров и смазывать открытые части тела отпугивающими средствами (репеллентами). Также рекомендуется закрывать окна и двери сеткой или марлей и обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами.

"По информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется свыше 215 миллионов новых случаев и 445 тысяч летальных исходов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший уровень заболеваемости и смертности приходится на регионы Африки, расположенные южнее Сахары. Также имеется риск заражения малярией в Юго-Восточной Азии, в основном Индии, Афганистане, Таиланде.

В России в 2017 году зарегистрировано 93 завозных случая малярии в 30 регионах против 100 случаев малярии в 35 регионах страны в 2016 году, отмечается в сообщении.

Кроме того, за прошедший год в России зарегистрировано пять случаев заболевания с летальным исходом. Отмечается, что наибольшее число случаев малярии завезено из Нигерии – 10 случаев, Конго – 9 случаев, а также Кении – 8.

Малярия – это острая лихорадочная болезнь. У человека, не имеющего иммунитета, обычно симптомы появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы – лихорадка, головная боль и озноб — могут быть слабовыраженными, что затрудняет выявление малярии. Если не начать лечение в течение первых 24 часов, малярия может развиться в тяжелую болезнь, часто заканчивающуюся летальным исходом.