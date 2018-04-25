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Камчатка по цене Турции — это реально? Как подешевел Дальний Восток
08:0025.04.2018
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Остров Сахалин. Татарский пролив
© Depositphotos / VladimirE

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Самый упитанный белек по имени Жрун, обнаруженный на Камчатке, продолжает покорять соцсети. Однако увидеть уникальный природный мир Дальнего Востока пока по карману немногим жителям Центральной России. Ростуризм совместно с туроператорами представил пакетные туры в этот регион. О том, насколько в действительности подешевели поездки на Камчатку и Сахалин и ждут ли там массового притока туристов, — в материале РИА Новости.

С плоским тарифом выгоднее

© РИА НовостиПерейти в фотобанкТуристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
© РИА Новости
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Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого

"Туры на Камчатку подешевели в два с половиной раза, на Сахалин и Курилы — на 40 процентов", — говорит глава Ростуризма Олег Сафонов.

Белоснежная беззащитность
© Международный фонд защиты животных (IFAW)
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По его словам, это стало возможным после запуска пакетных предложений. Стоимость программ — от 60 тысяч рублей на Камчатку, от 90 тысяч — на Сахалин и Курильские острова. В эту цену не входит авиаперелет, но есть все остальное — проживание, страховка, экскурсии.

Глава Ростуризма подчеркнул: впервые представлены именно пакетные туры в эти регионы.

По мнению Тараса Демуры, генерального директора международной туристической компании, такие туры могут быть даже дешевле: "С плоскими тарифами "Аэрофлота" (22 тысячи рублей в оба конца) — на уровне 40-60 тысяч рублей на человека. А это сопоставимо с ценой зарубежных туров".

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГорные маки в районе Большого трещинного Толбачинского извержения в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Горные маки в районе Большого трещинного Толбачинского извержения в Камчатском крае

Проблема в том, что эти регионы мало известны жителям Центральной России. "Наша задача показать, что экскурсии к вулканам безопасны, что транспортные средства работают, — говорит эксперт. — Пока мы только начинаем, речь идет о сотнях туристов. В этом году планируем отправить около двух тысяч человек, в следующем — десятки тысяч".

В настоящее время пакетные туры подразумевают вылет из Москвы и Санкт-Петербурга, но число городов скоро увеличится до 12.

Рыбалка, лечение и гора Лягушка

© Depositphotos / HomocosmicosЦветы возле вулкана Головнина на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© Depositphotos / Homocosmicos
Цветы возле вулкана Головнина на острове Кунашир Большой Курильской гряды

"Снег до конца апреля и весна в феврале, край света, где рассвет можно встретить на берегу моря, а закат — в тайге", — так описывают Сахалинскую область ее гости.

"У нас пользуется спросом активный и экстремальный туризм, мы продвигаем Курильские острова — бальнеологическое лечение, рыбалку, — рассказывает зампредседателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

В южной части Сахалина — и памятники природы, и культурно-исторические достопримечательности.

Один из самых популярных туристических объектов — гора Лягушка, а точнее — структурно-денудационный останец Лягушка. Говорят, ей более 70 миллионов лет. А еще Лягушка считается аномальной зоной.

Слет студенческих отрядов в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НЛО, бешеные молнии и левитация: в России стал популярен аномальный туризм

"Многие, кто ко мне приходит, видят парад планет, где я олицетворяю Землю. И если вы встанете лицом к ущелью, то справа найдете камень любви Венеру, а слева — Марс. Отыщите к ним тропу", — рассказывает от лица Лягушки информационный плакат.

Дорога на Лягушку ведет через Солнечную поляну, способную менять цвет — от ярко-зеленого до самого бледного.

Последний катер сломался, капитан ушел в запой

© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкВиды Сахалина
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Виды Сахалина

Пользуется спросом Монерон, расположенный в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина, и соседние острова, где очень популярен дайвинг.

В этом случае, правда, встает вопрос транспортной доступности. Два года назад журналистка "Сахалин.инфо" Наталья Голубкова рассказывала, как ей не удалось попасть на остров потому, что последний катер сломался, а капитан ушел в запой. Ситуацию исправили, сейчас на остров добраться проще, появились дополнительные катера.

Но если с техническими средствами все более-менее нормально, то природа непредсказуема. "В случае неблагоприятных погодных условий — шторм, туман, дождь — фирма оставляет за собой право допускать изменения в программе и переносить сроки поездки", — предупреждают в местных туркомпаниях.

Царство ушастых тюленей

© РИА Новости / Сергей КрасноуховНа Сахалине спасатели МЧС и волонтеры очистили место обитания сивучей
© РИА Новости / Сергей Красноухов
На Сахалине спасатели МЧС и волонтеры очистили место обитания сивучей

Пешие экскурсии на острове — "японские". Одна ведет в "Святилище", которое, предположительно, является храмом, основанным в честь популярного в Японии бога Эбису, одного из семи богов счастья, покровителя путешественников, моряков и торговцев. А вторая — на "Телеграфную станцию", ее тоже построили японцы еще в 1906 году, она была на линии, связывающей Страну восходящего солнца с материком.

© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкОстров Монерон
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Остров Монерон

Морские прогулки вокруг Монерона — в царство ушастых тюленей (сивучей) и нерп, к наикрасивейшему гроту с разноцветными стенами. Там можно увидеть, наверное, самый загадочный цвет, известный, впрочем, многим с детства, — серо-буро-малиновый в крапинку. "Буйство красок дна: сине-оранжевая, красно-желтая, буро-малиновая", — описывают грот экскурсоводы.

Попасть на Курилы из Южно-Сахалинска, по словам Антона Зайцева, не так уж сложно: туда летает авиакомпания "Аврора", которая недавно приобрела два самолета. Также можно добраться и на вертолете, и на судах. "В случае увеличения потока увеличится и число рейсов", — поясняет он. В этом году Курилы рассчитывают принять около тысячи туристов.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДействующий вулкан Менделеев у поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Действующий вулкан Менделеев у поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды

Курильские острова — это прежде всего уникальная природа: вулканы, грязевые лечебные термальные источники, кальдера с двумя озерами — Кипящим и Горячим. А еще, конечно, морские котики, серые киты, а также миллионы (!) птиц.

От Сахалина до Камчатки

© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкЧайки на берегу Южно-Курильского залива на острове Кунашир Курильской гряды
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Чайки на берегу Южно-Курильского залива на острове Кунашир Курильской гряды

Сейчас в Сахалинской области сформировано 13 туристических программ. Благодаря сотрудничеству с турфирмами, гостиницами и турбазами удалось снизить стоимость и повысить качество предложений. В этом году Сахалинская область рассчитывает принять 250 тысяч туристов.

Лыжник
© РИА Новости / Александр Вильф
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Но, даже учитывая пакетные туры, дешевым отдых не назовешь. Называют такие цены: гостиницы 3* — 3500-8000 рублей в сутки за номер, рыбалка "все включено" — от трех тысяч рублей в день. Средний чек дня отдыха "в стиле luxury" по-сахалински, то есть с крабом на ужин, — примерно восемь тысяч.

© РИА Новости / Александр ЛыскинПерейти в фотобанкДеликатесные крабы &mdash; обитатели района Курильских островов на Сахалине
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Деликатесные крабы — обитатели района Курильских островов на Сахалине

На сайте природного парка "Остров Монерон" сообщается, что катер (туда и обратно) стоит 135 тысяч рублей (вмещает примерно 12 человек), проживание — от 5500 рублей за двухместный номер и 2000 за домик без удобств.

Путешествие на Курильские острова из Южно-Сахалинска обойдется примерно в 50 тысяч рублей с человека. В будущем планируется охватить турами всю гряду — от Сахалина до Камчатки.

Камчатка приглашает на вулканы и гейзеры

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРека Гейзерная в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Река Гейзерная в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке

На Камчатку предлагаются самые разнообразные туры стоимостью от 20 тысяч рублей до 400 тысяч с лишним (без учета стоимости авиабилетов).

Камчатский край. Архивное фото
© Depositphotos / AlexanderPiragis
Туркомпаниям Камчатки презентовали маршрут к вулканам и горячим источникам

Действует новая вертолетная программа, доступная круглый год. "В эти выходные открылись новые направления — полеты к Ходуткинским горячим источникам и вулкану Ксудач, — рассказывает Татьяна Девушкина из представительства Камчатского края при правительстве России.

Экскурсионная программа также включает в себя облет действующих вулканов.  Это круглогодичная программа, ориентировочная стоимость — около 20 тысяч рублей.

Правда, Татьяна Девушкина предупредила, что Камчатка, в отличие от Сахалина, в высокий сезон не сможет принять больше туристов, чем принимает сейчас.

На Камчатке появился новый официальный праздник, посвященный защите морских животных
© РИА Новости . Александр Пирагис
Волшебный дикий край: когда подешевеют туры на Камчатку

Это подтверждают и туроператоры. "Даже чартеры не решат проблему. Прилетят самолеты, заполненные туристами, на Камчатку, но она не сможет их переварить", — считает Юлия Григорьева, исполнительный директор компании, специализирующейся на активном отдыхе и путешествиях по России. Она поясняет, что инфраструктура практически исчерпала себя, номерной фонд не увеличивается, а ведь туристы предпочитают комфортные туры с проживанием в гостиницах.

Виды Камчатки. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Ващук
На Камчатке создадут туристический кластер

По словам Татьяны Девушкиной, сейчас строится гостиница 5* в Петропавловске-Камчатском (ее хотят сделать похожей на вулкан), еще две — на удалении от города.

На Сахалин, кстати, пришел международный гостиничный оператор, в области возводят две гостиницы, в том числе и первую "пятерку".

"Мы ждем предложений (от местных властей. — Прим. ред.) по включению в Федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма, — говорит глава Ростуризма Олег Сафонов. — Просим направить предложения по организации туристических кластеров, бюджет готов выделить средства на помощь в развитии инфраструктуры".

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