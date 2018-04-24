В Алуште пройдет гастрономический фестиваль "Кухня без границ"

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. 28 и 29 апреля в отеле Riviera Sunrise Resort&Spa в Алуште пройдет фестиваль "Кухня без границ", посвященный современной гастрономической культуре, сообщает Министерство курортов республики Крым.

В течение двух дней гостей мероприятия ждут мастер-классы от шеф-поваров на тему "Авторские блюда из черноморского продукта", кулинарное соревнование "Новая смена", гриль-пати, музыкальный марафон.

"Это будет активный и познавательный отдых для наших гостей, как для любителей гастрономических изысков региональной кухни, так и для профессионалов – рестораторов, поваров, бизнесменов, для тех, кому не безразлична гастрономическая судьба Крыма", — говорит председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына.