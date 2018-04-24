Ким Чен Ын выразил Китаю соболезнования в связи с ДТП с туристами

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил посольство КНР в Пхеньяне, чтобы выразить "глубокие соболезнования" в связи с гибелью китайских туристов в результате ДТП, которое произошло в воскресенье в КНДР, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Ранее официальный представитель МИД Китая Лу Кан подтвердил, что в результате ДТП с туристическим автобусом в северокорейской в провинции Хвэнхэ-Пукто погибли 32 гражданина Китая и четыре жителя Северной Кореи.

"Он заявил, что этот неожиданный инцидент он воспринял с глубокой горечью и что он безгранично скорбит при мысли о семьях, которые потеряли своих близких", — цитирует ЦТАК северокорейского лидера.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что его страна "предпримет все меры" для того, чтобы облегчить боль семей, понесших утрату.