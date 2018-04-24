МОСКВА, 24 апреля — РИА Новости, Ольга Цынская. Любой балкон можно превратить в сад, цветущий практически круглый год, считает известный дизайнер, флорист, преподаватель декораторского искусства, эксперт популярных телепрограмм о дизайне Кирилл Лопатинский. Он также рассказал РИА Новости, на какое событие нужно обязательно попасть каждому — хоть раз в жизни, а также об интересных путешествиях и самых красивых в мире местах, в которых ему самому удалось побывать.

© Фото : из личного архива Кирилла Лопатинского Дизайнер и флорист Кирилл Лопатинский © Фото : из личного архива Кирилла Лопатинского Дизайнер и флорист Кирилл Лопатинский

— Поскольку я занимаюсь флористикой, дизайном и декором, то мое профессиональное прошлое и настоящее связано — так получилось — прежде всего с Нидерландами. Там я бываю чаще всего: летаю на выставки, различные мероприятия, большинство из которых как раз связано с цветами. Наверняка Голландия ассоциируется у вас в первую очередь с тюльпанами? Но уверяю вас, нет, это лишь одна сторона медали. Есть и вторая, более глубокая и важная. Она о стиле жизни, об умении украшать пространство вокруг себя — независимо от времени года и погодных условий.

© Фото : Кирилл Лопатинский Замок Де Хаар, Нидерланды © Фото : Кирилл Лопатинский Замок Де Хаар, Нидерланды

Если ехать на скоростном поезде из Парижа в Брюссель и дальше, в Амстердам, вы сразу поймете, глядя из окна поезда, где заканчивается Бельгия и начинается Голландия. То есть смена пейзажа моментальная.

Голландцы, наверное, единственные европейцы, которые очень любят красоту и вкладывают в нее много сил и средств. Страна небольшая, но буквально каждый участок ее земли ухожен, поддерживается в чистоте и красоте.

© Фото : Кирилл Лопатинский Гауда, Нидерланды © Фото : Кирилл Лопатинский Гауда, Нидерланды

Более того, на протяжении двадцати лет я вижу, как все время что-то модернизируется, меняется, выращиваются новые сорта цветов и кустарников. Но главное, что все это происходит не только на государственном уровне.

Каждый голландец, хочу подчеркнуть — каждый! — украшает то место, где живет и где работает. У них даже существует соревнование. Они не скрывают эту красоту за забором, а наоборот, показывают друг другу, хотят, чтобы все видели.

Мы пытались это сделать и в России. Например, организовать отдельные цветочные центры, как в Европе, — куда можно приехать, набрать всякой красоты и высадить у себя. Но не прижилось. Остались только специальные отделы в крупных гипермаркетах. А голландцам я хочу отдать должное: они сами себя украшают и поддерживают в чистоте круглый год. Именно сами, в первую очередь, а не государство.

© Фото : Кирилл Лопатинский Масслёйс, Нидерланды © Фото : Кирилл Лопатинский Масслёйс, Нидерланды

Если сейчас весна, то у всех начинают сначала цвести первоцветы, потом появляются нарциссы с гиацинтами, потом тюльпаны.

Вообще, если честно, Голландия производит впечатление страны, где все цветет круглый год.

Прилетаешь в январе, уже цветут подснежники вовсю. То есть листьев нет, еще прохладно, а цветочки уже есть.

© Фото : Кирилл Лопатинский Королевский парк цветов Кёкенхоф © Фото : Кирилл Лопатинский Королевский парк цветов Кёкенхоф

Я только вернулся из Нидерландов, в этом году там и зима была прохладная, и весна тоже холоднее обычного, но миндаль уже вовсю цветет. И когда ты едешь по стране на машине, в палисадниках домов небольших городков видишь прекрасные, цветущие розовым цветом деревья. Аж дух захватывает от такой красоты!

© Фото : Кирилл Лопатинский Королевский парк цветов Кёкенхоф © Фото : Кирилл Лопатинский Королевский парк цветов Кёкенхоф

— По ощущениям, близким к Нидерландам, я назвал бы ЮАР. Причем конкретно местность, которая идет от Кейптауна к Мысу Доброй Надежды. Это такое влияние культур, той же английской, нидерландской, типично американской. Оно тоже очень-очень рукотворное.

— В России, конечно, самое показательное, красивое и любимое мною место — "Аптекарский огород". Это Ботанический сад МГУ — самый старый ботанический сад в России и один из самых популярных в мире. Совершенно уникальное место: практически в центре Москвы ты можешь окунуться в такой уединенный уголок природы.

Он изолирован от внешнего мира офисными центрами и жилыми домами. И вдруг ты попадаешь, как любят говорить европейцы, в такой secret garden, таинственный сад, в тишину и красоту, можешь зарядиться энергией и вдохновением. Только-только сходит снег, на земле еще нет травы, а на деревьях листьев, а тут сочная зелень, первые цветы — это потрясающие впечатления!

С удовольствием езжу на это смотреть, беру с собой фотоаппарат и все фотографирую.

— Два года назад открыл для себя еще одно чудесное место на просторах нашей родины — Абрау-Дюрсо, село в Краснодарском крае, недалеко от Новороссийска. Это такой дегустационный курорт. Очень красивое место, на берегу горного озера Абрау, вода в котором бирюзового цвета. Мы с друзьями там были зимой, но было полное ощущение, что попали в весну — так было тепло и хорошо. Это такое историческое место, связанное с жизнью императорской семьи.

© Depositphotos / mrdenpol.gmail.com Лодки на берегу озера Абрау в Краснодарском крае © Depositphotos / mrdenpol.gmail.com Лодки на берегу озера Абрау в Краснодарском крае

Туда вообще здорово приехать хоть на несколько дней, посмотреть завод шампанских вин, поучаствовать в дегустации, посмотреть ярмарку народных промыслов. Ну, а если приехать летом, рядом море, со своими пляжами, в пяти минутах езды на машине.

Вообще, очень приятно осознавать, что на просторах нашей родины есть такие места, которыми занимаются так серьезно и где невероятно приятно отдыхать.

© Фото : Кирилл Лопатинский Парад судов SAIL Amsterdam © Фото : Кирилл Лопатинский Парад судов SAIL Amsterdam

— Еще одно интересное путешествие — очень зрелищное, красивое, всем советую при возможности там побывать. В Амстердаме раз в пять лет проходит самый большой парад судов SAIL AMSTERDAM. Со всего мира на неделю собираются любители восстанавливать старинные парусники, даже пиратские!

Это совершенно потрясающее, невероятное, поистине уникальное событие, на которое хоть раз в жизни нужно обязательно попасть.

Сначала корабли встают в устье главного канала, и по условному сигналу вся кавалькада проходит в центр Амстердама и на неделю встает в главном порту. Каждый желающий абсолютно бесплатно может пройти на эти парусники, команда все покажет, расскажет, можно даже фотографироваться.

Но самое зрелищное — это, конечно, проход парада. Половина страны за две недели занимает места, они прямо там живут, на этом канале.

© Фото : Кирилл Лопатинский Парад судов SAIL Amsterdam © Фото : Кирилл Лопатинский Парад судов SAIL Amsterdam

Кто не занял места, приезжает, в спешке пытается встать. У кого предприятия на этом канале, те для сотрудников ставят шатры. То есть это такой абсолютно всенародный праздник.

Мы купили билеты на прогулочный корабль, который прошел в устье канала, и дальше мы шли вместе со всем парадом. А самое потрясающее было вот что. Как только дали условный сигнал, прилетела стая лебедей, и они поплыли во главе всего этого шествия! Представляете? Они шли во главе парада некоторое время!

© Фото : Кирилл Лопатинский Парад судов SAIL Amsterdam © Фото : Кирилл Лопатинский Парад судов SAIL Amsterdam

Очень рекомендую посетить это событие в Амстердаме, незабываемые впечатления!

Но главное во всем этом то, что самое большое впечатление практически на всех производят наши отечественные парусники.

Они самые большие и самые впечатляющие, можно сказать, что они флагманы всего этого парада.

— Мне все время хочется привить в нашей стране ту культуру красоты, которая есть в Нидерландах, — насколько это возможно. И это частично, по мере сил, я уже делаю. Например, у меня есть подруга, которой я делаю ландшафт балкона, ее дом в центре Москвы. Раньше я высаживал ей цветы, которые цветут только летом.

© Фото : Кирилл Лопатинский Цветы на одном из балконов в Камергерском переулке © Фото : Кирилл Лопатинский Цветы на одном из балконов в Камергерском переулке

Теперь же у нас получилась история, очень похожая на Нидерланды. Две недели назад высадили нарциссы и гиацинты, чтобы они создавали иллюзию весны, даже не иллюзию, саму весну.

Сейчас они отцветут, и мы будем менять ландшафт балкона на первую половину лета. А потом поменяем его на вторую.

Именно так живут в своих домах голландцы: сезонные цветы, растения, так чтобы периоды менялись. Не то, что было посажено раз и навсегда, а одно меняется на другое. И твое настроение соответствует тому месяцу, который за окном.

© Фото : из личного архива Кирилла Лопатинского Дизайнер и флорист Кирилл Лопатинский © Фото : из личного архива Кирилла Лопатинского Дизайнер и флорист Кирилл Лопатинский

Насколько возможно, я стараюсь эту идею воплотить у нас в России. Кажется, это просто, но она действительно требует усилий.

И с каждым годом желающих, чтобы их окружала красота, и красота сезонная, становится все больше — это радует, конечно.