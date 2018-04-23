Количество приезжающих в Москву иностранных туристов выросло на 40%

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Количество иностранных туристов, посещающих Москву, выросло на 40% за прошедшие семь лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Российской газете".

По его словам, доходы от туризма в экономике столицы сейчас составляют "свыше 700 миллиардов рублей в год", в том числе благодаря благоустройству города, событийному туризму, фестивалям.

"Поток туристов с 2010 года вырос с 12 миллионов человек до 21 миллиона. Причем, едут в Москву сейчас не только россияне. Несмотря на все, что происходит вокруг и постоянное запугивание мира Москвой, количество иностранцев за эти семь лет увеличилось на 40%", — сказал мэр.

Собянин также выразил уверенность, что в будущем число иностранных туристов в Москве продолжит увеличиваться.