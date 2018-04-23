МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Австралийский 12-летний мальчик после ссоры с матерью украл у родителей кредитную карту и устроил себе "отпуск" на Бали. Об этом сообщает 9News.

Школьник, настоящее имя которого не раскрывается, купил билеты в Денпасар (крупнейший город на острове) в авиакомпании, которая разрешает путешествовать детям в одиночку.

Позже он сообщил родителям, что едет в школу, но вместо этого отправился в аэропорт. Там он воспользовался стойками для самостоятельной регистрации и беспрепятственно прошел на борт самолета, который доставил его в австралийский Перт.

Затем мальчик пересел на самолет до Денпасара, где заранее забронировал отель All Seasons. Там он также без проблем зарегистрировался, объяснив, что позже к нему якобы присоединится его сестра.

Мама мальчика узнала, что сын отправился на Бали, после того, как ей позвонили из школы и сказали, что его не было на уроках. В итоге она отправилась на остров, чтобы забрать его. По словам женщины, ее сын не любит, когда ему говорят "нет".