В Японии открылся туристический маршрут через 17-метровую стену снега

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Японии открылся сезон для туристического маршрута "Крыша Японии", знаменитого невероятными видами, а также снежной стеной, сообщает CNN Travel.

Маршрут длиной около 90 километров проходит через префектуры Тояма и Нагано к северу от Токио.

По ходу маршрута расположены самый высокий водопад страны, а также невероятная снежная стена, в некоторых местах достигающая 17-метровой высоты.