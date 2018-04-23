Аренда жилья на майские праздники в Сочи признана самой дорогой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Специалисты портала по работе с недвижимостью составили рейтинг самых недорогих курортов Крыма и Краснодарского края по стоимости суточной аренды, сообщает Вести Сочи.

Минимальная стоимость аренды во время майских праздников зафиксирована в Евпатории и Анапе, где за 600 рублей в сутки можно снять квартиру в центре города, а за 900 рублей – коттедж со всеми удобствами.

В Сочи, признанном самым дорогостоящим для аренды в начале мая, минимальная плата за квартиру составит 800 рублей в сутки.