АТОР предупредила туристов о поддельном сайте для оформления виз в Египет

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Туристы оформляли египетские электронные визы на сайте, который не имеет никакого отношения к правительству Египта и значительно завышает цену на визу, сообщил АТОР.

Многие в течении последних четырех месяцев туристы оформляли электронную визу в Египет не на сайте египетского МИД, а на портале, созданном компанией-посредником GCL Internet Services, которая оказывает услуги за оформление виз в США и Европе. При этом туристы платили вместо 25 долларов почти 120.

Подлог был раскрыт лишь недавно: иностранные туристы стали жаловать в МИД Египта на высокие сборы по визе, но, что самое важное – и на непредоставление виз как таковых.

В Египте провели расследование, по итогам которого внешнеполитическое ведомство страны выпустило заявление о существовании визового сайта-"двойника", назвав его происхождение американским, и призвал туристов избегать его, обращаясь лишь на государственный интернет-портал.

Однако до сегодняшнего дня "поддельный" сайт продолжает успешно работать, и даже выдается в запросе международных поисковиков в первую очередь.

Электронная виза Египта дает право на нахождение в стране на срок до 30 дней для граждан 41 страны, в том числе и России. Такая виза является однократной, действительна в течении 90 дней и стоит сейчас 25 долларов.