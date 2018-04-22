ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости. Знаменитый остров Мон-Сен-Мишель на северо-западе Франции снова откроется для туристов в ближайшее время после эвакуации из-за ложной угрозы, передаёт портал France Info.

Ранее сообщалось, что с острова вывели жителей и туристов после того, как неизвестный мужчина крикнул, что хочет убить полицейских.

По словам префекта департамента Манш, остров откроется в 14.00 по местному времени (15.00 мск). Он пояснил, что мужчина, ставший возмутителем спокойствия, поссорился с сотрудником кафе и начал угрожать полиции, отмечает портал.

Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом скалистом островке неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и одним из символов страны. Первое поселение на острове появилось в 709 году, а строительство аббатства началось в XI веке. Насыпная дамба, которая связала остров с материком, появилась в 1879 году: с этого времени Мон-Сен-Мишель фактически перестал быть островом.