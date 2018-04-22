Прогулка единственного в России гигантского муравьеда попала на видео

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Посетители сняли на видео прогулку единственного в России гигантского муравьеда, живущего в Калининградском зоопарке.

Гигантский муравьед по кличке Лектор осторожно выходит из вольера и гуляет по территории вольера, принюхиваясь к запахам.

Гигантские муравьеды распространены в Южной Америке и относятся к категории редких и занесены в Международную Красную Книгу.