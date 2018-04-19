На улучшение имиджа стран Карибского бассейна выделят 20 миллионов долларов

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Карибская туристическая организация объявила, что для восстановления репутации региона после сезона ураганов 2017 года создан региональный маркетинговый фонд в размере 20 миллионов долларов, сообщает Skift Daily.
Решение о необходимости формирования фонда в рамках государственно-частного партнерства было принято еще в октябре 2017 года – через месяц, после разрушений, которые принесли ураганы Ирма, Хосе и Мария. На тот момент подразумевалось, что достаточно будет 10 миллионов. Но со временем масштаб урона стал более очевидным, и сумму решили увеличить, о чем и было заявлено на этой неделе.
Планируется, что управлять средствами фонда будут Карибская туристическая организация и Карибская ассоциация отелей и туризма.
Также издание сообщает, что в 2017 году страны Карибского бассейна посетили более 30 миллионов туристов, но в четвертом квартале турпоток уменьшился на 6% по сравнению с прошлым годом.
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