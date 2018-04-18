Милое видео редкой гориллы и ее новорожденного детеныша появилось в сети

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Представители Смитсоновского зоопарка в США поделились видео, на котором самка редкой западной равнинной гориллы, находящейся под угрозой исчезновения, баюкает и целует своего новорожденного детеныша.

Родителями новорожденного, которого назвали Moke, что означает "маленький" или "младший", стали 15-летняя мать Калайя и 26-летний отец Барака. Также сообщается, что это первый за десять лет случай рождения западной равнинной гориллы в зоологическом парке.