В Ялте будут сносить билборды и ситилайты

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Ялте до 11 мая собственники рекламных конструкций должны снести 500 билбордов и ситилайтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курортного города.



"Хотелось бы призвать всех предпринимателей, которые получили предписания провести демонтаж рекламных конструкций, и выполнить эти работы до 11 мая. В противном случае, администрация города демонтирует их самостоятельно, а средства за демонтаж будут взысканы с предпринимателей в судебном порядке", — цитирует пресс-служба слова замглавы администрации города Константина Шамановского.

Уже известно, что несколько организаций начали добровольно сносить свои рекламные конструкции.