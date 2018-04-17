В Светлогорске пройдет гастрономический праздник "Крупная рыба"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ежегодный фестиваль "Крупная рыба" пройдет в Светлогорске 29 апреля, сообщает информационно-туристический центр курорта.

В программе праздника – ярмарка свежей и копчёной рыбы, подводная охота при участии спортсменов Федерации подводного спорта, квест-игра, концертная программа. В течение дня также будут работать две выставки: работы художника-мариниста В. Михайловского и этнографической коллекции "Люди моря".

Гости праздника смогут попробовать символ фестиваля – гигантский рыбный пирог, а также специальные праздничные блюда в кафе, барах и ресторанах города, такие как судак по-императорски, пельмени "Балтийские" из филе трески и копченый угорь.