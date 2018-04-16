МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ростуризм призывает россиян следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности в связи с протестами в Ереване, сообщает российское ведомство.

Ранее в понедельник руководитель акции, направленной против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером, депутат Никол Пашинян со своими сторонниками пытался прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.

По данным Минздрава, за медпомощью обратились 46 человек.

"Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов внимательно отнестись к предупреждениям МИД России, следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности", — говорится в сообщении.

Ростуризм также рекомендует находящимся в Ереване россиянам избегать мест массового скопления людей. Ранее в понедельник данная рекомендация была дана МИД РФ.