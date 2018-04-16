Пассажиропоток "Шереметьево" вырос почти на 12%

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пассажиропоток московского аэропорта "Шереметьево" по итогам первого квартала 2017 года увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,104 миллиона человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом на международных линиях пассажиропоток вырос на 8,9% (до 4,862 миллиона человек), на внутренних – на 15,7% (до 4,242 миллиона пассажиров).

"Согласно рейтингу FlightStats, по итогам за март 2018 года "Шереметьево" стал первым в мире по пунктуальности полетов в категории Major Airports: аэропорт обеспечил своевременный вылет 93,2% рейсов", — отмечается в сообщении.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями в первом квартале стали Ереван, Нью-Йорк, Дубай, Стамбул, Афины, а внутрироссийскими — Сочи, Симферополь, Краснодар, Челябинск и Уфа. Основной объем пассажирских перевозок за январь обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind Airlines, Ikar Airlines, AirBaltic, Finnair и China Southern Airlines.

Маршрутная сеть "Шереметьево" составляет более 200 направлений, это крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса.