Болгария, Турция, Португалия: 18 самых дешевых направлений Европы

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Составлен рейтинг самых недорогих направлений для отдыха в Европе, сообщает The Telegraph.

Первое место занял болгарский курорт Солнечный берег, который уже продолжительное время удерживает лидерство в подобных рейтингах. На втором месте – турецкий Мармарис, а замыкает тройку Альгарве (Португалия).

Также в первую десятку вошли: Коста-дель-Соль (Испания), Крит (Греция), Коста-Бланка (Испания), Пафос (Греция), Корфу (Греция), Задар (Хорватия) и Слима (Мальта). Замыкают рейтинг Лимасол (Кипр), Ибица (Испания) и Сорренто (Италия).

Рейтинг был составлен на основе сравнения стоимости девяти позиций, актуальных для путешественников: чашка кофе, бутылка местного пива, бутылка Coca-Cola, бокал вина в кафе, полуторалитровая бутылка минеральной воды в супермаркете, солнцезащитный крем, репеллент от насекомых, обед из двух блюд на двоих (без напитков) и ужин из трех блюд на двоих (с вином) в ресторане.