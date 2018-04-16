Задержанная в аэропорту Мюнхена пожилая россиянка вернулась в Россию

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пожилая россиянка в инвалидной коляске Эльмира Асланян, ранее задержанная в аэропорту Мюнхена, вернулась в Россию, сообщил в понедельник РИА Новости ее сын Андо. "Да, вернулась. Все нормально", — сказал он.

В минувшую пятницу сын 76-летней Эльмиры Асланян сообщил, что она была задержана в терминале 1 при вылете из Мюнхена.

По его словам, в полиции сказали, что женщина несколько лет назад при оформлении шенгенской визы для въезда в Германию заявляла, что будет жить в одной гостинице, а в итоге поселилась в другой.

Позднее в полиции Баварии РИА Новости сообщили, что Эльмиру Асланян не задерживали в аэропорту Мюнхена, ее отвели в полицейский участок, поскольку были подозрения о нарушении ею шенгенских правил.

Как отмечал представитель местной полиции, из-за этого пожилая женщина не успела на свой рейс, но она сможет отправиться в Россию на перебронированном для нее рейсе.