Самолет Air China совершил экстренную посадку из-за нападения на стюарда

ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости. Самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из соображений безопасности после того, как один из пассажиров взял в заложники бортпроводника, сообщают авиационные власти Китая.

Самолет, совершавший рейс CA1350, вылетел из города Чанша в провинции Хунань в 8:40 (3:40 мск) по местному времени и должен был приземлиться в 11:00 (6:00 мск) в международном аэропорту Пекина.

"Из-за незаконного вмешательства самолет авиакомпании Air China, совершавший рейс из города Чанша в Пекин, был вынужден совершить экстренную посадку в 9:58 в международном аэропорту Чжэнчжоу. Все пассажиры уже благополучно покинули борт и находятся в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме", — говорится в опубликованном заявлении администрации воздушной гавани.

Управление гражданской авиации Китая в опубликованном позднее заявлении уточнило, что один из пассажиров взял в заложники бортпроводника, угрожая перьевой ручкой.

"Один пассажир рейса CA1350 Чанша — Пекин взял в заложники бортпроводника. Экипаж в соответствии с правилами принял решение о совершении экстренной посадки в аэропорту Чжэнчжоу", — сообщило управление.

По данным ведомства, к 13:17 по местному времени (8:17 мск) ситуация была урегулирована. Все пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности.

Телеканал CGTN ранее сообщал, что во время полета один из пассажиров, предположительно, напал на члена экипажа. Из-за этого воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку. Сообщалось, что все пассажиры, кроме подозреваемого, покинули салон лайнера.

Это не первый случай хулиганства и агрессивного поведения китайских пассажиров во время полета. В январе 2015 года 25 пассажиров рейса MU2036 авиакомпании China Eastern Airlines были задержаны сотрудниками полиции в городе Куньмин из-за того, что они открыли несколько аварийных выходов после споров с членами экипажа из-за задержки рейса.

В декабре 2014 года воздушное судно авиакомпании AirAsia, совершавшее рейс в Нанкин, было вынуждено вернуться в аэропорт Бангкока после того, как пара китайских туристов устроила скандал на борту. Женщина выплеснула кипяток в лицо стюардессе, а мужчина кричал, что устроит взрыв.