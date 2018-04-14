В Британии туристка сфотографировала "призрак" в старинном замке

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Британская туристка Хлоя убеждена, что при посещении старинного замка Тотнес столкнулась с призраком. Автор фото поделилась впечатлениями от встречи с "привидениями" в интервью изданию Plymouth Herald.
Девушка считает, что встретила легендарных защитников замка. По легенде, братья-рыцари защищали осажденную крепость, а когда оборона пала, покончили с собой, чтобы не попасть в руки врагам. Столкнувшись с "призраками", она успела запечатлеть их на камеру.
Хлоя рекомендовала туристам соблюдать осторожность во время экскурсии по замку. "Ходите только группами, старайтесь не отлучаться от остальных. Некоторые пожаловались, что вышли из замка с царапинами и синяками", — рассказала девушка.
В СМИ регулярно появляется информация о людях, которые утверждают, что встретились с паранормальным явлением. Например, сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура полагают, что в заведении поселился призрак: они заметили, что мебель в кафе таинственным образом передвигается.
A GROUP of teenage friends were left terrified after claiming to have spotted the ghost of two horses at one of Britain's most haunted sites. Back in 1547, the Berry Pomeroy castle was home to the Seymour family.https://t.co/BUAcx3TojM pic.twitter.com/BBuCuhtTgi— News Dingo (@NewsDingo) 11 апреля 2018 г.
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