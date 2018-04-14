На Google Карты попала забавная японская собака

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Собака, охраняющая лодку хозяина в префектуре Кагосима в Японии, гналась за автомобилем картографической службы Google, чем вызвывает умиление у пользователей сервиса, сообщает Travel and Leisure.

Собака попыталась прогнать странную машину, которая могла побеспокоить хозяина. Но в отличие от других животных, не раз попадавших на Google Карты, она гналась за автомобилем службы до тех пор, пока та не покинула охраняемую территорию.

Издание называет щенка самым милым из охранников, даже не смотря на то, что он не догнал свою добычу.