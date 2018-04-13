Полиция Баварии объяснила инцидент с пожилой россиянкой в аэропорту

БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Пожилую россиянку в инвалидной коляске не задерживали в аэропорту Мюнхена, ее отвели в полицейский участок, поскольку есть подозрение о нарушении ею шенгенских правил, сообщил в пятницу РИА Новости представитель полиции Баварии.

Ранее сын 76-летней Эльмиры Асланян сообщил, что она была задержана под надуманным предлогом в терминале 1 при вылете из Мюнхена. По его словам, в полиции сказали, что женщина несколько лет назад при оформлении шенгенской визы для въезда в Германию заявляла, что будет жить в одной гостинице, а в итоге поселилась в другой.

"Во-первых, женщина не задержана, ее только отвели в полицейский участок, чтобы проверить сообщение о правонарушении, а именно: нарушила она закон или нет. С нашей точки зрения, нарушение имело место — она нарушила шенгенские правила", — сказал собеседник агентства.

По его словам, решение по данному инциденту будут принимать судебные власти ФРГ. "Но это еще не означает, что женщине вынесут приговор. Может быть так, что судья или прокурор установит, что имеющееся подозрение недостаточно сильное для проведения расследования и вынесения приговора", — добавил он.

Представитель полиции также сказал, что в связи с ситуацией пожилая женщина не успела на свой рейс, но она сможет отправиться в Россию на перебронированном для нее рейсе в пятницу вечером. "На этот рейс она точно успеет и уже дома сможет дождаться решения немецкого суда", — заключил полицейский.