"Я не уверена, что это был не сон": как удивляет "Парад тюльпанов" в Крыму

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Сегодня в Никитском ботаническом саду в Ялте открылся "Парад тюльпанов" – цветочный фестиваль, где представлены более 70 тысяч тюльпанов отечественной и иностранной селекции. О том, что увидели первые посетители выставки, читайте в материале РИА Новостей.
В этом году посетители сада могут увидеть более чем 250 сортов, 70 из которых – новые, в том числе красный с желтой каймой Dow Jones, пастельно-розовый Yoko Parrot и необыкновенно яркий, почти неоновый Balerina.
Премьеры прошлых лет, например, пионовидный сорт Chato, в этом году тоже не перестают удивлять – как часть общей композиции тюльпаны выглядят по-новому.
Внимание посетителей привлекают, в том числе, и необычные, так называемые, "попугайные" сорта, с изрезанными краями лепестков, которые могут быть еще и волнистыми.
В этом году впервые за 11 лет в "Параде тюльпанов" участвуют и другие луковичные: почти шесть тысяч нарциссов двадцати сортов, около тысячи ксифиумов, похожих на ирисы, но отличающихся большей утончённостью, и рябчиков с очень необычной формой соцветий.
Все растения высажены в Верхнем парке в панно, изображающем большой цветок, которым удобно любоваться с площадки у административного здания или, спустившись ниже, у другого края террасного сада.
В каждом из восьми лепестков этого гигантского цветка собраны тюльпаны разных сортов, но одного цвета и оттенка: белого, малинового, оранжевого, красного, абрикосового, розового, пурпурного или желтого.
Одна из блогеров поделилась в соцсетях фотографией "Парада тюльпанов" и написала: "Я не уверена, что это был не сон".
Увидеть тюльпаны в Никитском саду и решить, похожи ли они на сон, можно до середины мая.
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