Черепахи «Аптекарского огорода» переедут под открытое небо

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 13 апреля состоится переезд красноухих черепах на "летние квартиры" после зимовки в оранжерее, сообщается на сайте сада.

Ежегодный выпуск черепах — зрелищное и важное событие в жизни "Аптекарского огорода". Опытные специалисты будут бережно переносить животных, а черепахи сразу же начнут осваиваться в воде. "Посетители получат уникальный шанс наблюдать за этим ярким зрелищем с близкого расстояния", — обещают в "Аптекарском огороде".

Публикация от "Аптекарский огород" МГУ (@hortus_ru) 11 Апр 2018 в 11:14 PDT

Черепахи "Аптекарского огорода" могут выстраиваться паровозиками и башенками — гости сада всех возрастов любят наблюдать за ними на протяжении нескольких часов.

Приглашаются любители природы всех возрастов. Начало переезда — в 12.00.

Место обитания черепах — водоём у Восточного входа в сад.