Новый терминал аэропорта "Симферополь" примет первых пассажиров 16 апреля

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Аэропорт "Симферополь" переводит прием и отправку всех выполняемых рейсов в новый терминал с 8:00 16 апреля, сообщает пресс-служба.

Аэропорт уже прошел тестирование, в котором приняли участие 400 человек: студенты крымских вузов, представители СМИ и блогеры, а также волонтеры. В процессе также были задействованы все службы аэропорта, а также авиакомпании и партнеры, что помогает обеспечить плавный переход всех операционных процессов аэропорта в новый терминал.

"По тогам предыдущих этапов и по тем оценкам, которые мы получили от наших тестовых пассажиров, мы с уверенностью можем говорить о том, что готовы к переводу рейсов в новый аэровокзальный комплекс с 16 апреля 2018 года", — сказал Евгений Плаксин, генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь".

Ожидается, что новый терминал аэропорта "Симферополь" сможет обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллиона пассажиров в год. В аэровокзальном комплексе оборудовано 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрены 16 эскалаторов и 28 лифтов.