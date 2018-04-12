Первый за 2,5 года регулярный рейс из России прибыл в каирский аэропорт

КАИР, 12 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Первый за 2,5 года регулярный рейс из России прибыл в аэропорт Каира, заявил РИА Новости руководитель представительства "Аэрофлота" в Каире Александр Грехов.

Россия в среду возобновила прямое авиасообщение с Египтом: рейс "Аэрофлота" вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" в Каир. Египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля.

В пресс-службе "Аэрофлота" РИА Новости рассказали, что первым рейсом в столицу Египта отправились около 120 пассажиров. Как рассказал РИА Новости гендиректор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан на борту несколько десятков российских туристов направляющихся на курорты Красного моря.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

В каирском аэропорту оборудован специальный выход (gate), который будет использоваться исключительно для рейсов в Москву. Кроме того, восемь специалистов по авиабезопасности из России будут работать в воздушной гавани для контроля мер безопасности.