За границами all inclusive: что стоит посмотреть в Египте

За западном берегу Нила в 26 километрах от Каира расположен некрополь египетских фараонов Древнего и Среднего царств Дахшур. Здесь находится так называемая "Ломаная" пирамида, возведение которой приписывают фараону Снофру (XXVI век до н. э.). Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах появления столь необычной пирамиды. Некоторые считают, что фараон скончался неожиданно и строителям пришлось менять угол наклона стен, чтобы быстрее закончить работы. Другие полагают, что причина - обрушение соседней пирамиды в Медуме, после чего рабочие провели новые расчеты и изменили схему строительства. Это сооружение отличается от других пирамид Древнего царства еще и тем, что имеет вход не только на северной стороне, что было нормой, но и второй - на западной стороне.